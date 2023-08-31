أستاذة صحة نفسية: المتابعة وليست الملاحقة نصيحتي لكل الأسر لمرحلة المراهقة ..فيديو

قالت الدكتورة رشا الجندي، أستاذة الصحة النفسية بجامعة بني سويف، إن كل مرحلة في حياة الشخص لابد أن يمر بها بطريقة صحيحة.

وأضافت الدكتورة رشا الجندي، أستاذة الصحة النفسية بجامعة بني سويف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "معنى أن يمر الشخص بالمرحلة صح هو أن يعبرها بعيوبها ومميزاتها"، لافتة: "مرحلة المراهقة لها سمات لابد أن تظهر على الولد والبنت في سن المراهقة".

وأشارت: "من سمات مرحلة المراهقة التمرد وحب الاستقلالية والاندفاع والتأثر بالأصدقاء أكثر من الأهل"، موضحة: "في حالة وجود شخص في سن المراهقة في أي بيت ولم تظهر عليه سمات المراهقة لابد أن يقلق الأهل ولا يطمنوا".

واسترسلت: "مرحلة المراهقة تحتاج إلى مجهود كبير من الأهل"، متابعة: "لكل مرحلة سمات إيجابية وأخرى سلبية والمرور بكلاهما شرط الصحة النفسية".



ووجهت نصائح للتعامل مع الأولاد في سن المراهقة، قائلة: "المتابعة وليس الملاحقة هي نصيحتي لكل الأسر في مرحلة المراهقة، وكل أب عليه أن يضع القانون المناسب للمنزل منذ سن الطفولة".