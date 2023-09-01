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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق : كنت أتمنى تأجيل خطوة انضمام صلاح للدوري السعودي

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك، أنه كان يتمنى تأجيل انتقال صلاح إلى السعودية، لأن كتابة التاريخ لا يتم تأجيلها خصوصا في ظل تألق النجم المصري مع ليفربول على مدار سنوات، وحقق العديد من الأرقام القياسية، وفي طريقه لأن يصبح الهداف التاريخي للنادي.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "صلاح سيحقق استفادة مالية فقط من انتقاله للدوري السعودي، وبالتالي قيمته التسويقية ستقل كثيرا بانضمامه لاتحاد جدة، ولكنه سيحصل على رواتب كثيرة، وكان سيكتب تاريخ كبير باستكمال مسيرته مع ليفربول وأن يصبح هداف تاريخي للنادي".

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وأضاف: "صلاح سوف يستفيد ماديا، ولكن الجانب المالي لن يفرق كثيرا معه، مصر تمتلك لاعب واحد فقط بامكانيات صلاح، عكس دول أخرى تمتلك نجوم كبيرة وتخرج مواهب كثيرة باستمرار، كنت أتمنى بقاء صلاح في ليفربول".

وأكمل: "بيراميدز يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، والفريق يضم عناصر رائعة مثل وليد الكرتي ومحمد بوبو ورمضان ومصطفى فتحي ولاكاي، كما يوجد إسلام عيسى مع الفريق ولعب كثيرا في الموسم الماضي".

وزاد: "سبق وعرضت محمود صابر على إدارة الزمالك في 2020، ولكن تم رفض التعاقد معه، كنت مدربا للنجوم وقتها وعرضت اللاعب على مسئولي القلعة البيضاء".

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