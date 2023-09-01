سر حياته.. نصيحة ذهبية من معمر بريطاني يبلغ 111 عاما

وجه المعمر البريطاني، جون تينيسوود نصيحة ذهبية أثناء الاحتفال بعيد ميلاده الـ 111 في لقاء مع “بي بي سي” وتناقلته عدة وسائل إعلام مختلفة.

قال المعمر البريطاني أثناء الاحتفال بعيد ميلاده وسط عائلته إنه لا يشعر في عمر الحالي 111 سنة بأي اختلاف عما كان عليه قبل 10 إلى 20 عاما.

وأوضح المعمر البريطاني أن أبرز هدية تلقاها في عيد ميلاده هي بطاقة تهنئة تلقاها مباشرة من الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، ملكة المملكة المتحدة حيث تمنيا له أطيب التمنيات القلبية في مثل هذه المناسبة الخاصة.

معمر بريطاني

وعندما سئل جون تينيسوود John Tinnisworld عن سر عمره الطويل، أجاب: "الاعتدال في كل شيء، سواء في الأكل أو القراءة أو العمل".

وُلِد المعمر البريطاني في عصر يختلف كثيرا عن العصر الرقمي الحالي، وقد شهد تحولات هائلة في التاريخ، بدءا من أعقاب الحرب العالمية الأولى وحتى استكشاف الفضاء وظهور الثورة الرقمية.