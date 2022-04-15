في عيد ميلاده الـ 101.. معمر بريطاني يكشف عن تأثير السجائر على صحته

ينبهر البعض حينما يجدون أشخاص معمرة و يتمتعون بصحة جيدة و يتبادر إلى أذهانهم ما هي الطريقة التي اتبعها ذلك الشخص لينعم بتلك الحياة الطويلة.



ووفقا لما ورد في صحيفة "ميترو" البريطانية، فإن رجل بريطاني كان يحتفل الأسبوع الماضي بعيد ميلاده الـ"101"، و يدعى "دنزيل كوبر" و هو من مواليد 1921 .



قال "دنزيل كوبر"، أنه يحتفل بعيد ميلاده الـ"101" برفقة عائلته المكونة من زوجته وثلاث بنات ، و 9 أحفاد و 14 من ابناء الأحفاد و اشار إلى أنه ينتظر الطفل الـ15 في غضون أسابيع قليلة.



أوضح الرجل أن السبب في عمره الطويل هو أنه لم يدخن سيجارة واحدة طيلة حياته أو حتى في أيام المراهقة كما كان زملائه يفعلون، و لم يشرب الكحول قط، و يعتقد أن ذلك هو السر الذي أطال عمره.



جدير بالذكر، أن دنزيل أكد أن التغذية السليمة التي يدعي الأطباء والحكماء هي التي تطيل العمر، إلا أنها قد تكون خاطئة، لأن أصدقائه كانوا يتناولوا أطعمة صحية و كانوا يدخنون السجائر و توفوا في أعمار صغيرة.