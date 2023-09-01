بأغنية لـ أحمد سعد .. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد ميلادها الـ 53

احتفلت الملكة رانيا العبدالله، ملكة الأردن وعقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بـ عيد ميلادها الـ 53 خلال الساعات القليلة الماضية، فكيف احتفلت به؟.

شاركت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام” مظاهر من احتفالها بعيد ميلادها الـ 53 حيث نشرت بداية صورة تجمعها بالملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، و الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، وزوجته الأميرة، رجوة الحسين إضافة إلى أفراد من العائلة المالكة.

وعلقت الملكة رانيا على الصور، قائلة:"الحمدلله على نعمة وجودكم بحياتي، أحلى فرحة بوجود عائلتي الصغيرة بجانبي وبكل الأردنيين اللي ما في مثلهم بالعالم، جلالة الملك، وعائلتي، وجميع الأردنيين الرائعين، جعلتموني أشعر بأنني مميز حقا".

عيد ميلاد الملكة رانيا

ونشرت الملكة رانيا أيضا مقطع فيديو يوثق احتفال نساء الأردن من مختلف الأعمار بعيد ميلادتها بمظاهر أردنية خالصة سواء في الملابس أو الأطعمة، كما غنوا لها وسط ابتسامات ساحرة من الملكة المحبوبة من شعبها: “سنة حلوة يا جميل”.

ونشرت الصفحة الرسمية للملكة رانيا عبر انستجرام أيضا ألبوم صور مع النساء الأردنيات من قرية حور الإنتاجية، معلقة: “مافي أحلى من إني أكون بينكم... شكرا لأم محمد والسيدات الي التقيتهم اليوم في مطبخ فريال الإنتاجي في قرية حور . احلى استقبال، ومثال مميز على دعم النساء لبعضهم”.

إيه اليوم الحلو ده

كما نشرت الملكة رانيا عبر خاصية الستوري عبر حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام” صوراً توثق احتفال فريق عملها بعيد ميلادها، فظهر في الصورة الأولى بانر كبير معلقاً على الباب كانه تمهيداً لمفاجئتها في الداخل مطبوعاً عليه "إيه اليوم الحلو ده... سنة حلوة يا جميل".

وردت الملكة رانيا بعفوية على غرار أغنية الفنان أحمد سعد، في الصورة التالية التي تجمعها بفريق عملها، قائلة: "وإيه الناس الحلوة دي... شكراً لأحلى فريق على هـ المفاجأة".

عيد ميلاد الملكة رانيا

عيد ميلاد الملكة رانيا

جدير بالذكر أن حساب الديوان الملكي الأردني الرسمي نشر على موقع إنستجرام، صورة تجمع بين الملكة رانيا العبد الله وزوجها جلالة الملك عبد الله الثاني، تم التقاطها في حفل زفاف ابنتهما سمو الأميرة إيمان العبد الله، وملحق بالصورة معايدة للملكة رانيا "أحر التهاني إلى جلالة الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها، وكل عام وجلالتها بألف خير".