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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة...ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟

كارثة...ماذا يحدث
كارثة...ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟

كان العطس بصوت عالٍ في الأماكن العامة (على سبيل المثال، في السينما أو أثناء المحاضرة) يعتبر غير مهذب، واليوم  أصبح العطس يجعل الأشخاص يديرون رؤوسهم أثناء الوباء، كما أصبح العطس أو السعال في الأماكن العامة مشكلة كبيرة.

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ولم يكن بإمكان المرء أن يعطس حتى مع ارتداء الكمامات خوفا من أن يتم تصويره على أنه حامل لفيروس كورونا، هل ينبغي للمرء أن يحبس عطاسه فحسب؟ حسنًا، نقول لا! العطس هو أسلوب الجسم لإزالة المهيجات من الأنف والحلق، مثل البكتيريا، وحبوب اللقاح، أو الغبار، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية، قد تطلق عشرات الآلاف من القطرات من أنفك بسرعة تصل إلى 100 ميل في الساعة.

 فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك لا تحاول إيقاف العطس:

- آلية الدفاع الطبيعي

العطس هو آلية الدفاع الطبيعية لجسمنا لإزالة المهيجات والأوساخ والبكتيريا في بعض الأحيان من الممر الأنفي، إن محاولة إيقاف العطس يمكن أن تؤدي إلى حبس هذه المهيجات في أنفنا، مما يسبب عدم الراحة أو حتى العدوى.

وبالتالي، فمن الأفضل دائمًا ترك العطس جانبًا وتخفيف أنفك.

-زيادة الضغط

يمكن أن يؤدي إيقاف العطس فجأة إلى زيادة الضغط في الممرات الأنفية والأذنين وحتى العينين.

يمكن أن تؤدي هذه الزيادة المفاجئة في الضغط إلى الشعور بعدم الراحة أو حدوث ضرر محتمل، مثل انفجار طبلة الأذن أو تلف الأوعية الدموية الصغيرة في العينين.

في حالة حديثة، تمزق رجل من المملكة المتحدة الجزء الخلفي من حلقه أثناء العطس.

وبالتالي، فإن العطس أفضل دائمًا من إيقافه والمعاناة من تمزق العضو.

- التهاب في الأذن الوسطى

يساعد العطس في إزالة السموم من الأنف بما في ذلك البكتيريا.

قد تؤدي إعادة توجيه الهواء من الممرات الأنفية والعودة إلى أذنيك إلى إرسال جراثيم أو مخاط مليء بهذه السموم إلى أذنك الوسطى، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، هذه الالتهابات مؤلمة للغاية.

في بعض الأحيان تشفى التهابات الأذن الوسطى من تلقاء نفسها، ولكن في حالات أخرى، سيتعين على الشخص تناول المضادات الحيوية.

-احتمالية تمزق طبلة الأذن

انفجار طبلة الأذن، على الرغم من أنه أمر نادر الحدوث، إلا أنه مصدر قلق حقيقي عندما يحاول الشخص حبس العطس.

وفقا للدكتور أبراموفيتز، "إن أنفنا وآذاننا متصلتان بواسطة قناة استاكيوس" "إذا كتمت العطس، سيكون هناك ضغط متزايد في الأنف، والذي سوف يتدفق إلى الأذن من خلال قناة استاكيوس، مما قد يسبب صدمة طبلة الأذن.

وبالتالي، فمن الأفضل أن تعطس في الأماكن العامة بدلاً من أن تنزف من أذنك في الأماكن العامة.

-قد يسبب كسر في الضلع

عندما تخنق العطسة عن طريق إغلاق أنفك وفمك، لا يكون للهواء عالي الضغط طريق خروج طبيعي.

وبدلاً من ذلك، يتم إرجاعه إلى الجهاز التنفسي بقوة كبيرة، يمكن أن يسبب هذا الضغط ضررًا للهياكل الحساسة داخل الصدر، بما في ذلك الرئتين والأوعية الدموية، ويمكن أن يساهم في حدوث كسور في الأضلاع أو مضاعفات أخرى في الجسم.

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك مع كل شخص آخر، فقد كانت هناك حالات مماثلة.

- تخلص من الإحراج الناتج عن العطس

يولد العطس ضغطًا كبيرًا في مجرى الهواء العلوي، ويمكن أن يؤدي منع تحرير هذا الضغط عن طريق محاولة حبس العطس إلى تمزق طبلة الأذن وتهيج الحلق، وفي الحالات الشديدة، تمزق الأوعية الدموية في عينيك أو دماغك.

لذا، تخلص من إحراج العطاس ولا تخنقه حفاظاً على صحتك.

 

المصدر: timesofindia

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