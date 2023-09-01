عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحق اشتري شبكتك.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت  أسعار الذهب حالة استقرار على مدار الأيام القليلة الماضية ليسجل سعر عيار 21 وهو الأكثر شهرة داخل الأسواق المصرية حوالي 2,215 جنيها للجرام .


أهمية أسعار الذهب اليوم 


وتعد أسعار الذهب ذات أهمية لدي الكثير من المواطنين خاصة الراغبين فى الاستثمار حيث يعد المعدن ملاذ آمن ووسيلة تحوط يتجها الكثير من الناس.

txt

بـ 1474 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد الانخفاضات الأخيرة

txt

رسمياً الآن تحت 1900 جنيه.. الذهب يواصل التراجع وهذا سعر عيار 21

كما تحظي أسعار الذهب تعاملاتها اليومية بأهمية خاصة لدى المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو الراغبين فى الاستثمار بهدف الادخار، حيث يعد الذهب ملاذ آمن ووسيلة تحوط للكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار، كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.


أسعار الذهب اليوم الجمعة 


سجلت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا في سوق الصاغة، حيث سجل عيار 21 الأكثر انتشار بين المواطنين 2,215 جنيها، بعدما وصل في وقت سابق 2800 جنيها .

 

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,509 شراء 2,531
عيار 22 بيع 2,300 شراء 2,320
عيار 21 بيع 2,195 شراء 2,215
عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,899
عيار 14 بيع 1,463 شراء 1,477
عيار 12 بيع 1,254 شراء 1,266
الاونصة بيع 78,017 شراء 78,727
الجنيه الذهب بيع 17,560 شراء 17,720
الكيلو بيع 2,508,571 شراء 2,531,429
 

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

وتشمل الواردات: الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخرى، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، والذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20)، والحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة أُخرى، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19). 
 

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب ارتفاعا مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر  بعدما عززت مجموعة جديدة من البيانات الأميركية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام.


وشهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1945.40 دولار للأوقية (الأونصة)، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولار.

txt

استقرار نسبي بأسعار الذهب وسط ترقب صدور بيانات اقتصادية في وقت لاحق اليوم

txt

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. الأصفر يصعد عالميا قبل صدور بيانات هامة للفيدرالي


وأدى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى رفع المعدن إلى أعلى مستوياته في شهر، وأظهرت أحدث الإصدارات أن أكبر اقتصاد في العالم توسع بشكل أقل من المتوقع في الربع الثاني، في حين تراجع نمو الوظائف الخاصة إلى أدنى مستوى خلال 5 أشهر. 


وبالنسبة للمعادن الثمينة، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 24.59 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 974.13 دولار.

أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

خالد الغندور يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

بـ 1474 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد الانخفاضات الأخيرة

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بسبب تعنت كولر.. شوبير يصدم عشاق الأهلي بشأن المهاجم الأجنبي الجديد

موضوعات متعلقة

توقعات وقف رفع الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب

بعد الانضمام لبريكس.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن انهيار سعر جرام الذهب

ترشيحاتنا

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم

روسيا تعلن تدمير مسيرة أوكرانية اقتربت من العاصمة موسكو

من أقوى 5 أعاصير منذ 1949.. ساولا يهدد الصين| تفاصيل

وفاة الشاعر كريم العراقي بعد صراع مع مرض السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة فاهيتا.. جديدة وغير تقليدية

الصيف هيخلص أمتى؟| حرارة مرتفعة ورياح شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

فستان نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها يثير الجدل| شاهد

نشرة المرأة والصحة| روشتة هاني الناظر لعلاج عين السمكة والكالوو..صور بنات أحمد سعد تشعل السوشيال ميديا

فيديو

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ