الحق اشتري شبكتك.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب حالة استقرار على مدار الأيام القليلة الماضية ليسجل سعر عيار 21 وهو الأكثر شهرة داخل الأسواق المصرية حوالي 2,215 جنيها للجرام .



أهمية أسعار الذهب اليوم



وتعد أسعار الذهب ذات أهمية لدي الكثير من المواطنين خاصة الراغبين فى الاستثمار حيث يعد المعدن ملاذ آمن ووسيلة تحوط يتجها الكثير من الناس.

كما تحظي أسعار الذهب تعاملاتها اليومية بأهمية خاصة لدى المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو الراغبين فى الاستثمار بهدف الادخار، حيث يعد الذهب ملاذ آمن ووسيلة تحوط للكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار، كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.



أسعار الذهب اليوم الجمعة



سجلت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا في سوق الصاغة، حيث سجل عيار 21 الأكثر انتشار بين المواطنين 2,215 جنيها، بعدما وصل في وقت سابق 2800 جنيها .

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,509 شراء 2,531

عيار 22 بيع 2,300 شراء 2,320

عيار 21 بيع 2,195 شراء 2,215

عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,899

عيار 14 بيع 1,463 شراء 1,477

عيار 12 بيع 1,254 شراء 1,266

الاونصة بيع 78,017 شراء 78,727

الجنيه الذهب بيع 17,560 شراء 17,720

الكيلو بيع 2,508,571 شراء 2,531,429



سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

وتشمل الواردات: الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخرى، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، والذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20)، والحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة أُخرى، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19).



أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب ارتفاعا مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر بعدما عززت مجموعة جديدة من البيانات الأميركية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام.



وشهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1945.40 دولار للأوقية (الأونصة)، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولار.



وأدى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى رفع المعدن إلى أعلى مستوياته في شهر، وأظهرت أحدث الإصدارات أن أكبر اقتصاد في العالم توسع بشكل أقل من المتوقع في الربع الثاني، في حين تراجع نمو الوظائف الخاصة إلى أدنى مستوى خلال 5 أشهر.



وبالنسبة للمعادن الثمينة، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 24.59 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 974.13 دولار.