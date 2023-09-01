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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 1474 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد الانخفاضات الأخيرة

الذهب
الذهب

عرضت قناة الحدث تقرير فيديو عن آخر أسعار الذهب، بعد الانخفاضات الأخيرة، وجاء في التقرير أن عيار 21 يسجل 2210 جنيها، عيار 24 يسجل 2526 جنيها، وعيار 18 يسجل 1894 جنيها، وعيار 14 يسجل 1474 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17680 جنيها.

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رسمياً الآن تحت 1900 جنيه.. الذهب يواصل التراجع وهذا سعر عيار 21

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استقرار نسبي بأسعار الذهب وسط ترقب صدور بيانات اقتصادية في وقت لاحق اليوم

وفي نفس السياق أكد الدكتور هاني بشير خبير أسواق المال، أن أسعار الذهب في هذا التوقيت تشهد استقرار، موضحًا أن السعر الوقية العالمي وصل لـ 1941 دولار.

وأوضح أن سعر جرام الذهب في مصر مرتفع عن السعر العالمي بمقدار 600 جنيه، وأن هذا بسبب قيام بعض التجار، برفع أسعار الدولار، وان أسعار الذهب مرتبطة بأسعار الدولار.

 

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