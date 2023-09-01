عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حنان وجدي لصالون التنسيقية: انضمام مصر للبريكس سيقلل الضغط على الدولار

صدى البلد

قالت الدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اختزال انضمام مصر لدول البريكس في القروض هو أمر ظالم.

 

وتابعت: أغلب استيراداتنا من الصين والهند تمثل 65 % من صناعات الأقمشة، وروسيا تقدمت بشكل كبير جدا في الصناعة وريادة الأعمال، وهناك طفرة هائلة في الصناعات الروسية، مشيرة إلى أنه يجب أن يحدث تبادل تكنولوجي بين دول البريكس، وهناك قابلية لدول البريكس للاستثمار داخل مصر، و"إننا سنستفيد منهم بشكل استثماري وليس استفادة من التمويل كما اختزلها البعض".

 

وأضافت خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "أوجه استفادة مصر من الانضمام إلى مجموعة البريكس"، أن توطين الصناعة هو الأهم في الوقت الحالي، ويجب استغلال انضمام مصر للبريكس بشكل كبير، وسيتم التعاون مع 11 دولة في الصناعة، مشيرة إلى أنه يجب تحديد مهام واضحة لوحدة متابعة شئون البريكس التي تم إنشاؤها داخل مجلس الوزراء.

 

واستكملت وجدي: "يجب إعداد تقارير أكثر تفصيلاً لحجم الصناعة التي نحتاجها بشكل سنوي، وعمل بحث دقيق لاحتياجات السوق المصري من الصناعات كل عام، وضرورة دعم تبادل الصناعات بالعملات المحلية وهو ما سيقلل الضغط على الدولار ولكن لن يلغيه"، مؤكدة على أهمية دراسة سوق الصناعات وتحديد المهام".


وأشارت إلى أن مصر دولة لديها تحديات إجرائية في الاستثمار، ويجب عدم تغيير شكل التشريع في قوانين الاستثمار، وبالفعل الدولة وضعت إعفاءات ضريبية للصناعات، وتم تأسيس أول شركة أون لاين ويجب علينا تفعيل قوانين أكثر من تغييرها.

 

وأوصت الدكتورة حنان وجدي، بضرورة تحديد أولوياتنا من المشروعات التنموية والاستثمارية، وتحديد أولوياتنا من الصناعات التي نحتاجها وغير موجودة لدينا، ودراسة حجم العملات المحلية مع دول البريكس لحجم الصناعات داخل كل دولة.


أدار الحوار خلال الصالون؛ شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما شارك في الصالون كل من؛ الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة - والأستاذ زائر بجامعة التمويل بموسكو، والدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي أحمد يعقوب، وشادي العدل أمين الاتصال السياسي لحزب المحافظين.
#تنسيقية_شباب_الأحزاب_والسياسيين #سياسة_بمفهوم_جديد

حنان وجدي البريكس روسيا الصناعات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

بـ 1474 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد الانخفاضات الأخيرة

خالد الغندور يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

ترشيحاتنا

زيلينسكي: لا يوجد سلام قبل استرداد جميع الأراضي من روسيا

انهيار الدولار .. الأخضر يتراجع عالميا

الرئيس الأمريكي يعلق مجددا على حالة ماكونيل بعد «تجمده»

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 18 مسجدا اليوم

الزيادة السكانية.. 9 إجراءات اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة وتوظيفها لصالح الدولة

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دي جثة.. صور شاب يسير بدراجة في أمريكا تثير جدلا| شاهد

عنوان الأناقة| شاهد إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

كاتب أمريكي يكشف مفاجأة صادمة عن ابنة إيلون ماسك.. تفاصيل

فيديو

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ