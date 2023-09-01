1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

يسعي الكثير من الأشخاص غير المصريين للعيش فى مصر والإقامة بها إما لغرض السياحة أو الدراسة وغيرها وعليه هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول علي إقامة فى مصر فضلا عن ضرورة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي.



الحصول علي إقامة سياحية في مصر



يقوم الشخص الوافد إلى مصر خلال فترة شهر من وصوله بطلب الحصول على إقامة سياحية والتي تتطلب توافر بعض الشروط والأوراق المطلوبة والتي تشمل مايلي :-

-يقدم فيها عقد إيجار موثق من الشهر العقاري.

-فاتورة كهرباء حديثة.

- من يملك عقار غير مسجل بالشهر العقارى بشرط أن يكون عقد التمليك عليه صحة توقيع من المحكمة أو حكم صحة ونفاذ.

الحصول علي الإقامة الدراسية



تعطي للشخص الذي يسجل أولاده فى المدارس حيث تمنح إقامة غير سياحية لمدة سنة قابلة للتجديد لكل أفراد العائلة من الدرجة الأولى.

-يشترط للحصول علي الإقامة الدراسية تقديم إثبات قيد دراسى وإيصال مصروفات مدرسية.

- تقديم عقد إيجار موثق من الشهر العقاري.

-فاتورة كهرباء.

الإقامة بغرض العمل

تمنح الأول لمن يرخص منشأة فردية ويحصل على ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة بعد الانتساب لاتحاد المصدرين، ويحصل على سجل تجاري، وبطاقة ضريبة عبر الغرفة التجارية مما يمكنه من الحصول على ترخيص عمل يمكنه من الحصول على إقامة سنوية، وتجدد دورياً ويمكنه منح هذه الإقامة لأقاربه من الدرجة الأولى.

وفيما يخص إقامة العمل للعاملين فى الشركات والمصانع المرخصة فى مصر، تمنح من مكتب العمل فى فرع الهجرة والجوازات الكائن فى المحافظة التى يقيم فيها العامل.

قرار حكومي بشأن الإقامة فى مصر

وفى قرار جديد أعلنت الحكومة قرار بتحويل طالبي الإقامة السياحية وغير السياحية رسوم الإقامة وغرامات التخلف ورسم بطاقة الإقامة من الدولار، إلى الجنيه المصري.

ونص قرار الحكومة الذي تم نشره فى الجريدة الرسمية على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

تقنين الأوضاع ب 1000 دولار

ويلزم علي الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية.

أنواع الإقامة فى مصر

- الإقامة السياحية

- الإقامة الدراسية

- الإقامة الاستثمارية

- الإقامة العقارية

- الإقامة نتيجة الزواج من مصرى أو مصرية

- الإقامة بغرض العمل

- إقامة اللجوء «الكرت الأصفر»

