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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الحكومة تضع شرطا لطالبي الإقامة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أخبار مصر.. أصدرت الحكومة قرارا ينص على تحويل طالبي الإقامة السياحية وغير السياحية رسوم الإقامة وغرامات التخلف ورسم بطاقة الإقامة من الدولار، إلى الجنيه المصري. ... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

 

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بالدولار أو ما يعادله.. الجريدة الرسمية تنشر شروط الحكومة لطالبي الإقامة في مصر
أصدرت الحكومة قرارا ينص على تحويل طالبي الإقامة السياحية وغير السياحية رسوم الإقامة وغرامات التخلف ورسم بطاقة الإقامة من الدولار، إلى الجنيه المصري.

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر العمرة للموسم الحالي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة للعام الجاري، عبر خطاب معمم أرسلته لشركات السياحة والوكلاء.

بن عزرا | أقدم المعابد اليهودية في مصر يعود للحياة بقرار الحكومة
افتتح اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، معبد بن عزرا اليهودي وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وأحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على قطاع المشروعات، والدكتور أبو بكر أحمد عبد الله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور جمال عبدالله الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية


مدبولي: الدولة مستعدة لتقديم حزمة حوافز لصناعة السيارات بشرط سرعة التوطين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة في مصر، وذلك بحضور المهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والدكتور أحمد فكري، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والمهندس إيهاب عوض، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

مدبولي يفتتح مركز السيطرة للسلامة الطوارئ بالقاهرة
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بزيارته الميدانية بالقاهرة لافتا انه افتتح مركز السيطرة للسلامة الطوارئ بالقاهرة.

بخط اليد.. مدبولي: شرفت بزيارة الكنيسة المعلقة المحببة لكل المصريين
دون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة في دفتر شرف الكنيسة خلال زيارته اليوم الكنيسة المعلقة.

وظائف خالية في بنك مصر .. تفاصيل جديدة
أعلن بنك مصر، عن وظائف خالية في الفروع المختلفة وأوضح البنك الشروط لشغل الوظائف فيما يلي:

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية


مدبولي يشهد مراسم توقيع بروتوكول لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ( NAS  )، ووقع البروتوكول اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء بكر البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة. 
مدبولي يتفقد الكنيسة المعلقة بمصر القديمة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطوير الكنيسة المعلقة بمجمع الأديان مصر القديمة.

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