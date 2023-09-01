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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتصار كبير للعشائر..

سوريا.. هروب قوات قسد من 4 مناطق في سوريا

ارشيفي
ارشيفي

أفادت قناة الميادين بأن مقاتلين من أبناء العشائر تمكنوا من السيطرة  على كامل بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي بعد انسحاب قوات "قسد" منها.


كما نقلت الميادين عن مصادر سورية أن قوات "قسد" تنسحب من قرى الجرذي والسوسة والحوايج بريف دير الزور الشرقي.


وكانت صحيفة اخبار سوريا الوطن قد أشارت الي ان الجيش العربي السوري والطيران الحربي لم يستهدفو مقاتلي العشائر التي تقاتل قسد في منبج بريف حلب، بل استهدف العصابات التي اعتدت على نقاط الجيش، وحينما يعتدي اي كان على نقاط الجيش سيتم استهدافه .

وكان ريف اللاذقية شهد قتلى وجرحى في صفوف مسلحي تنظيم "النصر.ة" بينهم ارهابيون أجانب وتركستان، اثر تصدي وحدات الجيش العربي السوري لمحاوتهم التسلل إلى إحدى النقاط العسكرية على محور بلدة الصراف. 

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