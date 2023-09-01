بدء نشاط القافلة الدعوية في مساجد سيناء

تبدأ القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية، نشاطها في مساجد مدن محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، وذلك بعقد سلسلة من الندوات بعنوان: حق الوطن،وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

12قيادة :

تنفذ الندوات بالمساجد الكبرى بمدن محافظة شمال سيناء ،بمشاركة 12من قيادات الازهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية بالقاهرة وعدد من الائمة وخطباء المساجد.

يشارك في القافلة كل من: الدكتور أسامة فخري فكري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم بديوان عام وزارة الأوقاف والدكتور شريف السعيد إسماعيل إبراهيم مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف.،والدكتور علي عمر الفاروق محمد فخر أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية.،والشيخ عبد اللطيف سيد حسانين حسانين واعظ بالأزهر الشريف.، والشيخ محمد نور الدين أحمد عبد العال إمام وخطيب ومدرس.،و الشيخ طه علي طه محمد إمام وخطيب ومدرس.، و الشيخ خالد عبد الله موسى حماد جهامة أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية.،والشيخ أحمد محمد عبد العزيز أبو المجد واعظ بالأزهر الشريف.و الشيخ مصطفى أحمد علي نوار إمام وخطيب ومدرس.،والشيخ محمد أحمد سيد نصر واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ محمود طه عطية محمد إمام وخطيب ومدرس، والشيخ عبد الله صبحي عبد الرءوف حسين واعظ بالأزهر الشريف.