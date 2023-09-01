مصرع شخصين في حادث بكفر الزيات

شهد الطريق الفرعي "منية ابيار - ديما" بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاه شخصين وهما ايمن منصور و العربي زيدان السيد مصطفي في حادث تصادم جرار زراعي ودراجه نارية وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي مشرحة مستشفي كفر الزيات العام.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث المشار إليه.



كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي مشرحة مستشفي كفر الزيات.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.