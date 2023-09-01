بعد وفاته اليوم في لندن.. من هو رجل الأعمال المصري محمد الفايد؟

توفي رجل الأعمال المصري محمد الفايد، اليوم الجمعة، الأول من سبتمبر 2023، عن عمر ناهز 94 عاما، في لندن، وذلك بعد مسيرة طويلة في عالم المال والأعمال والاقتصاد، بعد أن كان ضمن قائمة أشهر رجال الاقتصاد في العالم، وفقا لمجلة “فوربس” العالمية حيث بلغت ثروته حوالي 1’4 مليار دولار.

وتوفي محمد الفايد، اليوم، في لندن، وشيعت جنارته عقب صلاة الجمعة بأحد المساجد؛ وذلك بعد أن حلت منذ أيام، الذكرى الـ 26 لوفاة نجله، في حادث اغتيال الأميرة ديانا الشهير.

الفايد ضمن قائمة أثرياء مصر

محمد الفايد رجل أعمال وملياردير مصري ولد عام 1929 في محافظة الإسكندرية، وبلغت ثروته وفقا لمجلة فوربس العالمية المتخصصة نحو 1,4 مليار دولار، وكان ضمن قائمة أثرياء مصر.

محمد الفايد

ووفق تقارير سابقة منشورة عن الراحل؛ يعد الفايد من أوائل من استثمروا أموالهم في مدينة دبي فهو أول من وضع أرصفة لميناء دبي ليكون سببا بعد ذلك في إقامة عدة مشروعات في المدينة ليجعلها عالمية بها ناطحات سحاب وبعدها نقل استثماراته إلي بريطانيا واستقر هناك منذ عام 1975 ليبدأ تكوين ثروة هائلة بعدها تمكن من شراء فندق ريتز في فرنسا عام 1975.

بعد ذلك استطاع محمد الفايد، أن يتوسع في استثماراته في كل أنحاء العالم، ففي عام 1985 تمكن من الحصول على الحصة الأكبر للأسهم من سلسلة محلات هارودز الشهيرة بنسبة 65% من الأسهم.

محمد الفايد والأميرة ديانا

وفي عام 1997، حصل الفايد على حصة مسيطرة في نادي فولهام لكرة القدم، الذي أصبح رئيسًا له، وظهر اسمه لأول مرة في القائمة السنوية لصحيفة صنداي تايمز لأغنى الأفراد في بريطانيا.

في عام 2006، أطلق الفايد متجر هارودز 102 الفاخر. وبعد أربع سنوات، تم الإعلان عن بيع هارودز لشركة قطر القابضة. وفي عام 2013، باع الفايد نادي فولهام أيضًا.