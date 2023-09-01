أسامة زكي: «أهلي 2007» يسعى للفوز ببطولة الجمهورية للموسم الثالث على التوالي

قال أسامة زكي، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007، إن فريقه أتم استعداده بشكل مميز قبل انطلاق منافسات بطولة الجمهورية، التي يبدأ الفريق مشواره خلالها بمواجهة فاركو، يوم الخميس 7 سبتمبر.

وأوضح «زكي» أن فريقه بدأ فترة الإعداد في 16 يوليو الماضي، ثم خاض معسكر الإعداد على ملاعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، والذي استفاد منه بشكل كبير، حيث تخللته 3 مباريات ودية فاز خلالها على فرق دلفي والمجد وحرس الحدود، وقدم اللاعبون في المباريات الثلاثة مستويات رائعة.

وعقب ختام معسكر الإعداد استكمل الفريق تدريباته على ملاعب الناشئين بفرع النادي بمدينة نصر، ولعب 3 وديات أخرى، فاز في اثتنين منها على العبور 4 – صفر، وعلى وادي دجلة 2 - 1، وتعادل مع المقاولون العرب 1 – 1.

وأشار زكي إلى أن لاعبيه ظهروا بشكل جيد للغاية خلال المباريات الودية، وأن مستوياتهم تطورت عن المواسم الماضية، التي شهدت تتويجهم بلقب بطولة الجمهورية مرتين على التوالي، مؤكدًا أنهم في حالة فنية وبدنية مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد، ويسعون بقوة لتكرار الفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي.