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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

في ليلة من ألف ليلة وليلة.. إسلام مقلد يحتفل بزفافه على الصحفية إسراء البدري

العروسين
العروسين

في ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة.. احتفل الزميل إسلام مقلد رئيس قسم الحوادث في موقع صدى البلد الإخباري بحفل زفافه على الصحفية إسراء البدري، بحضور العديد من أصدقاء وأهالي العروسين.

وحضر حفل الزفاف، العديد من أصدقاء وأقارب العروسين؛ منهم الحاج محمد محمود مقلد والد العريس، والأستاذ السيد البدري والد العروس، والأستاذ محمد عبد العال خال العروس، والكاتب الصحفي ماهر مقلد، والأستاذ خالد مقلد عم العريس، والأستاذ سعد البكري خال العريس، والأستاذ محمود مقلد شقيق العريس، وأشقاء العروس أحمد ومحمود السيد البدري، والصحفي محمود مقلد، والصحفي محمد الصديق مقلد، والأستاذ إبراهيم سعد، والنائب البرلماني مصطفى سالم، والمستشار جمال عبد اللاه رئيس محكمة جنايات الجيزة، والأستاذ فتح الله مقلد، والأستاذ حمد مقلد، والدكتور بهاء مقلد، والأستاذ علاء مقلد بالتأمينات، والأستاذ طارق مقلد، والدكتور أحمد الحلوجي، والدكتور مصطفى الحلوجي، والرائد رفعت الحلوجي.

كما حضر الزملاء بموقع صدى البلد؛ محمد صديق وأحمد شوشة ومصطفى رجب ورامي المهدي وسارة يسن وبشير العدل وماركو عادل ومحمود مطاوع وإمام رمضان وسعيد العربي وجمال صلاح وعبد الرحمن سرحان ومحمد عبد الله وكريم عاطف، والصحفيين عرفة الضبع وعلى عزوز وشريف عزوز ومحمد الرمادي وعصام خضيري وحسن سمير وعرفة محمد أحمد وطه هاشم وأشرف عزوز وأحمد الضبع وكريم كوكب وأحمد عبد التواب ومحمود فايد.

ويتقدم موقع صدي البلد بالتهنئة للعروسين، ويتمني حياة سعيدة لهما.

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