في ليلة من ألف ليلة وليلة.. إسلام مقلد يحتفل بزفافه على الصحفية إسراء البدري

في ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة.. احتفل الزميل إسلام مقلد رئيس قسم الحوادث في موقع صدى البلد الإخباري بحفل زفافه على الصحفية إسراء البدري، بحضور العديد من أصدقاء وأهالي العروسين.

وحضر حفل الزفاف، العديد من أصدقاء وأقارب العروسين؛ منهم الحاج محمد محمود مقلد والد العريس، والأستاذ السيد البدري والد العروس، والأستاذ محمد عبد العال خال العروس، والكاتب الصحفي ماهر مقلد، والأستاذ خالد مقلد عم العريس، والأستاذ سعد البكري خال العريس، والأستاذ محمود مقلد شقيق العريس، وأشقاء العروس أحمد ومحمود السيد البدري، والصحفي محمود مقلد، والصحفي محمد الصديق مقلد، والأستاذ إبراهيم سعد، والنائب البرلماني مصطفى سالم، والمستشار جمال عبد اللاه رئيس محكمة جنايات الجيزة، والأستاذ فتح الله مقلد، والأستاذ حمد مقلد، والدكتور بهاء مقلد، والأستاذ علاء مقلد بالتأمينات، والأستاذ طارق مقلد، والدكتور أحمد الحلوجي، والدكتور مصطفى الحلوجي، والرائد رفعت الحلوجي.

كما حضر الزملاء بموقع صدى البلد؛ محمد صديق وأحمد شوشة ومصطفى رجب ورامي المهدي وسارة يسن وبشير العدل وماركو عادل ومحمود مطاوع وإمام رمضان وسعيد العربي وجمال صلاح وعبد الرحمن سرحان ومحمد عبد الله وكريم عاطف، والصحفيين عرفة الضبع وعلى عزوز وشريف عزوز ومحمد الرمادي وعصام خضيري وحسن سمير وعرفة محمد أحمد وطه هاشم وأشرف عزوز وأحمد الضبع وكريم كوكب وأحمد عبد التواب ومحمود فايد.

ويتقدم موقع صدي البلد بالتهنئة للعروسين، ويتمني حياة سعيدة لهما.

78082a6e-da32-4c23-b642-ea5ab94d5297

4e43ca2c-df40-4b34-a1bb-33cbb0d03224

370fcbe2-f61e-43c0-9d94-1739d4e2036b

e6e72be2-b6b3-4392-9d34-0183f8f33386

9f9cf7dc-f2b5-400b-9b28-b42e1db1ed82

7e8cc84d-fd8e-4e92-b1c9-e751a4502b6a

6de45187-e600-459b-9204-54bbf268cdce

93d3a19b-fe17-4847-983d-7ffa863db986

854d9b43-8efd-46ae-a917-4878acb2895f

7408217a-ca58-41ff-a1ad-887d09282f55

f8107f1d-8507-4719-a15b-7ec0884dcf58

6014f96b-d621-49e1-972c-a530b5087ea9

e09f47f4-daf3-4145-bbcf-ba07b83b6a92

401deec6-3ef7-4183-861f-9e8b5af859f3

6076c192-25bc-4efd-9d86-a8b64c3ea15f

441cda05-589c-4c82-a906-9250ff331c06

26c9ce41-4515-405c-b598-a588645d35df

b5fa2ba0-4aae-4ffc-b069-0faa513d48df

aa7120aa-d57e-4b3a-9c39-723b37265ea0

63d873fb-cf27-441b-9a2c-83f2a1b187d2

77a8b4c9-5da7-45a1-ac87-458cf0b74acc

e83b1bc7-7e8e-4f11-9521-ed5d64a3eefb

30f6139e-da3f-46b6-823f-a260b00fe5de

IMG_9898

IMG_9909

IMG_9911

IMG_9965

IMG_9967

DSC01293

DSC01294

DSC01295

DSC01297

DSC01298

DSC01299

DSC01303

DSC01305

DSC01307