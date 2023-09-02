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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

صدى البلد

وفاة الطفل الممثل  رابي أحمد  .. على الرغم من كونه طفلاً صغيرًا وكان في بداية مشواره الفني، إلا انه لقى إقبالاً واسعًا ومحبه كبيرة في قلوب كل من شاهده سواء  في الوسط الفني أو الجمهور المصري، ترك الطفل الفنان رابي أحمد بصمة طيبة وجميلة في قلوب الجميع.

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد وعلاقته ببيومي فؤاد ؟

صدمة كبيرة أصابت الوسط الفني، بالرحيل المفاجئ للفنان الطفل رابي أحمد ووالده في حادث سير بسيارته  ليسرق برحيله البسمة التي رسمها على شفاه الجميع، فماذا حدث؟…


رغدة تنعى رابي أحمد

 


وقدم عدد من الفنانين نعيًا للطفل رابي أحمد، وكانت منهم الفنانة الشابة رغدة جلال التي نشرت نعيًا له عبر حسابها عبر موقع السوشيال ميديا فيسبوك قائلة:

« إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى الطفل البريء الطيب رابي أحمد ووالده إثر حادث سير».

رايي أحمد بداية مشواره الفني الوسط الفنى رغدة تنعى رايي أحمد إنا لله وإنا إليه راجعون

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