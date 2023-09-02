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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. البترول تواصل استقبال قراءة عدادات الغاز إلكترونيا لشهر سبتمبر

قراءة الغاز الشهرية
قراءة الغاز الشهرية

تواصل شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا لشهر سبتمبر اليوم السبت وحتى يوم 20 سبتمبر 2023 وذلك فى إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، فى تعميم "التحول الرقمي" فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أتاحت شركة بتروتريد 15طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك إلكترونيًا لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع فى تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة فى تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعى، تيسيرًا عليهم فى أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهرى.

يأتى ذلك فى إطار برنامج وزارة البترول لدعم التحول الرقمى فى مختلف أنشطة قطاع البترول والغاز، والذى يعد أحد المحاور الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع الجارى تنفيذه حاليًا، حيث يستهدف برنامج العمل السابع بهذا المشروع تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط شركات القطاع ضمانًا لسرعة تداول المعلومات وبما يتيح كفاءة مراقبة الأداء وسرعة ودقة اتخاذ القرار لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات، كما يستهدف كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة فى شركة بتروتريد، قد أطلقت تطبيق جديد للهواتف المحمولة تم تصميمه لتسجيل قراءات عدادات الغاز بواسطة كاميرا الهاتف ونقلها مباشرة لقاعدة بيانات العُملاء ومعرفة قيمة الفاتورة ودفعها من خلال البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية والحكومية المُختلفة على مستوى الجمهورية وأيضا من خلال فروع بتروتريد المميكنة الجديدة والذى يعد التطبيق بمثابة فتح قناة اتصال جديدة لتسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي.

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