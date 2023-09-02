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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير التنفيذي للزمالك عن تقسيط غرامة كهربا: مش هصبر على حد

محمود كهربا
محمود كهربا

علق عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، على أزمة غرامة اللاعب محمود كهربا.

 

وقال عماد البناني خلال تصريحات له إذاعية:"تقسيط غرامة كهربا؟ هل من الطبيعي أن أوافق على تقسيط الغرامة في ظل وضعنا المالي الحالي ؟ ماحدش صابر عليا فأنا هصبر على الناس ؟ لم يطرح هذا الأمر من الأساس وفي النهاية ستعود أموال الزمالك ليتم صرفها فورا على الاحتياجات العاجلة للنادي".

 

يواجه نادي الزمالك أزمة حقيقية حال فسخ التعاقد مع البنيني سامسون اكينولا مهاجم القلعة البيضاء بعد اخفاقه فيتقديم أوراق اعتماده في قيادة هجوم الفريق.  

ووضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك ادارة القلعة البيضاء في مأزق عقب خروج البنيني سامسوناكينولا مهاجم القلعة البيضاء من حساباته.  
 

الزمالك حتى الآن لم ينجح في تسويق البنيني سامسون اكينولا واللاعب يحق له العودة لتدريبات الأبيض.

وفى حال رفض نادي الزمالك عودة البنيني سامسون أكينولا إلي التدريبات سوف يقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدمفيفا ويحصل على قيمة عقده كاملا.
أوسوريو مدرب الزمالك أعلن نهاية الموسم الماضي انه لا يحتاج البنيني سامسون أكينولا ولكن أمير مرتضى منصورآنذاك فشل في تسويقه بالإضافة إلى انه فشل في فسخ العقد حينها بالتراضي بسبب الأزمة المالية. 

صدى البلد يستعرض أزمة البنيني سامسون أكينولا مهاجم نادي الزمالك. 

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