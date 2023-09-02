إبراهيم الكرداني: كنت هغرق بسبب يوسف فخر الدين.. ونصحني بعدم التمثيل لهذا السبب.. صباح لم تطلب شيئا مقابل الظهور معي

حل الإعلامي القدير الدكتور إبراهيم الكرداني، ضيفا مع الإعلامية "إيمان أبوطالب"، في برنامجها بالخط العريض على شاشة "الحياة"، وتحدث عن انفصاله وتأثير ذلك على حياته، وعن علاقته بالفنانة صباح والفنان عمر الشريف، وعن برنامجه بانوراما مصرية.

الانفصال سبب نجاحي.. لكنني أشعر بالوحدة

قال الإعلامي القدير د. إبراهيم الكرداني، إنه يشعر بالوحدة حاليا خاصة بعد انفصاله مرتين. مستدركا: اللي حصل من اختياري ولابد من التحمل.

وأضاف د. إبراهيم الكرداني خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة "لم أندم على عدم إنجابي لأطفال رغبة في عدم الزيادة السكانية".



وكشف الكرداني خلال الحلقة أسرارا وكواليس تذاع لأول مرة عن حياته ومسيرته المهنية في مجالي الطب والإعلام.



واعترف الكرداني خلال حلقة بالخط العريض، أنه يعاني من الوحدة حاليا بعد انفصاله وقراره العيش بمفرده، قائلا: الفترة الأخيرة كنت بمر بمرحلة صعبة جدا.



وقال الاعلامي د. إبراهيم الكرداني، إن الانفصال سبب نجاحه في حياتي الشخصية، وحكى الإعلامي الشهير تفاصيل وكواليس برامجه الشهيرة، وأهمها "صباح الخير يا مصر"، و"بانوراما مصرية".

وفي الحلقة أيضا، تحدث الكرداني عن الفنانة الراحلة صباح، وكواليس لقاءاته معها.



وكشف الكرداني تفاصيل مشاركته في حفل بالأقصر بعد الحادث الإرهابي الشهير عام 1997، وتفاصيل حديثه مع الفنان العالمي عمر الشريف.

كنت هغرق بسبب يوسف فخر الدين

قال الإعلامي القدير د. إبراهيم الكرداني، إن هوايته كانت التمثيل خاصة المسرح في مرحلة الطفولة والجامعة، مستدركا: قمت بتمثيل مسرحية "ثورة من الحب " في الجامعة.

وأضاف د. إبراهيم الكرداني خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: تمنيت التمثيل أمام يوسف فخر الدين ، وفوجئت أنه متواجد في البحر بالاسكندرية، فقمت بالسباحة وكدت أتعرض للغرق ولكنه أنقذني وتعرفت عليه ونصحني بعدم الدخول في مهنة التمثيل وقال لي : انت ابن ناس يا إبراهيم ومجال الفن ليس مجالك.

صباح لم تطلب مليما واحدا مقابل الظهور معي

قال الإعلامي القدير د. إبراهيم الكرداني أنه أجرى أكثر من حوار مع الفنانة اللبنانية صباح، مشيراً إلى أنها لم تطلب مليما واحد مقابل الظهور معي.



وأضاف الكرداني خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: إن فلسفة صباح كانت قائمة على عدم الرجوع للماضي، موضحا أنه في آخر أيامها كان يجعل أصدقائه يتصلون بها لإعطائها إحساس الحياة وبالاهتمام.

لم نعرف قدر عمر الشريف.. وهذه نصيحته لي



قال الإعلامي القدير الدكتور إبراهيم الكرداني، إن الفنان العالمي عمر الشريف، شجعني في أثناء تقديم حفل اعتذار مصر للعالم بعد حادث الأقصر 1997، وقال لي: "كن نفسك".



وأضاف الكرداني، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”، أن عمر الشريف كان سفيرا لمصر في كل أحاديثه، ولكننا في مصر كنا نجهل قدره؛ وذلك بسبب تعاطف المصريين مع فاتن حمامة، بعد انفصالها عنه.



وأوضح الكرداني: نشأت في أسرة كبيرة، وكان لدي 8 أشقاء، وقد تحمل والدي ظروف الأسرة الكبيرة، والتحقت بكلية الطب؛ تنفيذا لرغبة والدي.



وواصل الكرداني: جدي كان ناظرا لمدرسة الخديوية، ووكيلا لوزارة المعارف، وكشف خلال الحلقة، أسرارا تذاع لأول مرة عن حياته، ومسيرته المهنية في مجالي الطب والإعلام.

واعترف الكرداني خلال حلقة “بالخط العريض”، أنه يعاني من الوحدة حاليا؛ بعد انفصاله، وقراره العيش بمفرده، قائلا: الفترة الأخيرة كنت بمر بمرحلة صعبة جدا.

قدمت برنامج بانوراما مصرية 17 عاما ومزهقتش

أكد الإعلامي القدير د. إبراهيم الكرداني أن شهادة ميلاده كانت في برنامج صباح الخير مصر حيث أعطاه هذا البرنامج خبرة كبيرة وكانت كل مصر تشاهده.

وأضاف الكرداني خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض: قدمت البرامج التعليمية بالصدفة في التليفزيون، حيث كنت أمثل في الإذاعة وفي البرنامج الأوروبي وانتقلت بعد ذلك للتلفزيون وقدمت برنامج بانوراما مصرية لمدة 17 سنة ومزهقتش.