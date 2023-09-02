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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود العسيلى يكشف سر عدم تقديم ألبومات جديدة

محمود العسيلى
محمود العسيلى

كشف الفنان محمود العسيلى عن سر عدم تقديمه البومات فى الفترة الاخيرة والاكتفاء بتقديم أغانى سينجل لجمهوره فى الفترة الماضية. 

وقال محمود العسيلي فى المؤتمر الصحفى، الذى أقيم على هامش حفله فى جده: "إن الإنسان دائما يحاول مع الوقت مواكبة العصر. 

وأوضح  العسيلى : بنحاول نكتشف أساليب جديدة ننزل من خلالها الأغاني، لأن فكرة الألبوم بتاع زمان تقريبا انقرضت، وأنا من وجهة نظري شايف أن موسم الصيف يكون فيه أغنيتين لأن السوق بيتغير وذوق الناس كمان بيتغير فبنحاول نكون عند حسن ظن الجمهور.

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محمود العسيلى 

أشعل الفنان محمود العسيلي حفله في جدة مساء الخميس، وتفاعل معه الجمهور أثناء تقديمه أشهر أغنياته، وقدم شكر للمستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على استضافته في المملكة العربية السعودية.

وارتدى محمود العسيلي قميص يحمل صورة الأهرامات، وغنى العديد من أعمالها منها أموت أنا، حب غلط، ياناس، على خدك، كده كده بايظة،  وغيرهم.

كما أشعل فريق كايروكي ومغنيهم أمير عيد حفلهم مساء الخميس في جدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي، وقدموا عدد من أغانيهم الشهيرة منها يا أبيض يا أسود، وبسرح وأتوه وغيرها.

جاء حفل فريق كايروكي ضمن سلسلة حفلات صيف جدة، وشهد الحفل غياب تامرهاشم، الذي كشف أمير عيد أن غيابه لظروف شخصية طارئة.

كما قدم فريق كايروكي عددا من أغانيه الشهيرة في الحفل المقام بمدينة مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وطلب أمير عيد من الجمهور الغناء دون موسيقى، وتفاعل الحاضرون مع الأغنية.

وشهد حفل فريق كايروكي في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديد توافد الآلاف من الجمهور للأستمتاع مع الفرقة بعدد من أغانيهم الشهيرة.

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