تقرير حقوقي أممي يتهم إسرائيل بانتهاك معايير القانون الدولي

قدم المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الحقوقي الدولي مايكل لينك، تقريرًا جديدًا حول واقع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وخاصة الضفة الغربية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن التقرير سيقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قبيل تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك قبيل جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي حو شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد التقرير أن إسرائيل تنتهك كل معايير القانون الدولي، وتحاول ضم مزيد من الأراضي في الضفة الغربية، وتعمل على استخدام بعض أساليب الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، تنتهك الحقوق المدنية.



ويؤكد التحقيق المكون من 107 صفحات، على أن الاحتلال غير قانوني، وأنه على إسرائيل أن تنسحب بشكل كامل وفوري وغير مشروط، وأنه عليها سحب المستوطنين وإنهاء الاحتلال، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وأن تحل الإدارة المدنية.