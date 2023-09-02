بعد الظهر.. الإمارات تتعرض لسقوط الأمطار في عز الصيف

أفادت صحيفة الإمارات اليوم بأن المركز الوطني للأرصاد توقّع أن يكون طقس اليوم، صحواً إلى غائم جزئي، حيث تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً، يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.

وذكر المركز في بيان له أن الطقس ليلا سيكون رطب حتى صباح غدٍ مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، كما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.