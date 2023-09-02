حسد أم توحد؟ .. أحمد حسن وزينب يصدمان الجميع بسبب مرض طفلتهما إيلين

حسد أم توحد؟.. نشر البلوجر أحمد حسن وزوجته زينب مقطع فيديو طويل على موقع فيسبوك يشرحان فيه مرض طفلتهما إيلين التي شخصها الأطباء بالتوحد في أمريكا.

وخلال المقطع الذي شاهده مئات الآلاف من المتابعين تحدث الزوجين عن رحلتهما الحالية في أمريكا يهدف البحث عن علاج للطفل ذات 4 سنوات والتي لا تتفاعل مع المجتمع ولا الأفراد.

زينب تبكي بسبب بنتها

وقالت زينب وهي تبكي خلال الفيديو الذي صوراه داخل سيارتهما، أنهم زاروا العديد من الأطباء في مصر ولم يشخصها أحدهم بالتوحد بل بأنها تاخرت قليلا فقط بالكلام لأسباب طبيعية.

بينما ظل أحمد حسن يؤكد أنهم لم يهملوا حياة الطفلة وأنهم ذهبوا بها للعيش في دبي لمدة سنة سابقا للعلاج وهم الآن أيضا يسعون لعلاجها في أمريكا.

وأضاف حسن أن ما حدث لطفلته إيلين من الممكن أن يكون حسد “طبعا ممكن يكون مرض وممكن يكون حسد ماحنا ياما اتحسدنا قبل كدا”.

وانهالت التعليقات على المقطع داعين للطفل بتمام الشفاء.