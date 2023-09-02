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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب أمريكي يعلن إسلامه أثناء الزواج بفتاة مصرية.. ما القصة؟

شاب يعلن اسلامه
شاب يعلن اسلامه

عريس يشهر إسلامه.. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر فيه شاب أمريكي يعلن إسلامه أثناء عقد قرانه على فتاة مصرية.

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ويظهر في الفيديو الشاب الأمريكي بريندان يرتدي بدلة العرس وأمامه شيخ مأذون يلقنه كلمات الشهادة في وجود زوجته الفتاة المصرية ميرنا.

واحتفى رواد المواقع بهذا الحدث، كما بارك لهما المعلقون على تلك الزيجة التي تمنوا أن تكون سعيدة لكليهما.

وكان الحدث داخل قاعة أحد الفنادق المصرية التي تزينت بديكورات مميزة لاستقبال الزواج وإشهار الإسلام معا.

وكانت العروس ميرنا أثناء مقطع الفيديو تترجم لزوجها ما يقال وهي في فرح وسعادة.

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