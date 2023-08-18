قرعة واسمها محمد .. عريس البحيرة يكشف مفاجأة ليلة الدخلة

شهدت الفترة الأخيرة أخبار كثيرة بشأن قصة عريس البحيرة ، الذي اكتشف أن زوجته ليلة الدخلة، ولد وليست بنتا، وتحدثت الزوجة ونفت ما نشر، وخلال الساعات الأخيرة خرج العريس ورد وكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة.





مفاجأة ليلة الدخلة

قال يسرى محمد ، عريس البحيرة الشهير، الذي اكتشف ليلة الدخلة أن زوجته تجمع بين صفتي الذكر والأنثى معا، إنه أصيب بذهول ليلة الدخلة، واتصل بأهل زوجته مضيفا : قالولي استر علينا هي محتاجة عملية توسيع، لافتا إلى أن هرمونات الأنوثة تغلبت على الذكورة وأجريت لها عملية تحويل جنسي ولكنها فشلت، وأنا تزوجتها معيوبة".

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