تجنبا لمواجهة عالمية مع موسكو.. صناعة الأسلحة تزدهر في كييف لضرب العمق الروسي| ملف كامل

في الساعات الأولى من يوم 29 أغسطس، حلقت أسراب من الطائرات بدون طيار الأوكرانية عبر سبع مناطق روسية، تم اعتراض الكثير، ولكن البعض لم يكن كذلك، ووصل عدد منها إلى قاعدة جوية روسية في بسكوف، على بعد حوالي 600 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، مما أدى إلى تدمير طائرتي نقل عسكريتين روسيتين وإلحاق أضرار بطائرتين أخريين، وكان هذا الدليل الأكثر دراماتيكية حتى الآن على البعد الجديد للصراع المستمر منذ 18 شهراً.

شهية أوكرانيا المتزايدة لنقل الحرب إلى الأراضي الروسية، أصبحت تستخدم الطائرات بدون طيار الجوية والبحرية والصواريخ الجديدة الغامضة ومجموعات التخريب، فتلك الأدوات تعمل على استهداف العمق الروسي، وأصبحت نيرانها تحرق المطارات الروسية والدفاعات الجوية والشحن من بين الأهداف، فلدى أوكرانيا الكثير من الأسباب لتوسيع نطاق الصراع.

تطوير صناعة الأسلحة ضرورة فرضتها السياسة

وبحسب تقرير نشرته صحيفة cnn الأمريكية، صباح اليوم السبت، فإن الهجمات البعيدة عن الخطوط الأمامية الحالية هي أيضًا دليل على تطور القدرة الأوكرانية على إظهار القوة، وهي مؤشرات لا تعتمد على الأجهزة الغربية فقط، ولكن هناك تعديلات محلية، من حيث التكنولوجيا والتكتيكات، وتطوير كبير في صناعة الأسلحة، وهي استراتيجية فرضتها ضرورة الحرب، فقد أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف مرارًا وتكرارًا للمانحين الغربيين أن أسلحتهم لن تُستخدم ضد أهداف داخل روسيا؛ وهو ما ستعتبره موسكو عملاً عدوانياً سيجعلها طرفاً في الصراع، وقد كرر هذه النقطة مستشار الرئيس الأوكراني، مستشار رئيس مكتب الرئيس، ميخايلو بودولياك، هذا الأسبوع. وأضاف أن "أوكرانيا تلتزم بشكل صارم بالالتزام بعدم استخدام أسلحة شركائها لضرب الأراضي الروسية، وهو ما دفعنا لتطوير صناعة الأسلحة محليا.

وبدلاً من ذلك، تمضي أوكرانيا قدماً في إنشاء صناعة أسلحة قادرة على توفير كل شيء، بدءاً من قذائف المدفعية من عيار 155 ملم إلى الطائرات بدون طيار الأبعد مدى، والآن ــ على ما يبدو ــ صاروخ جديد بعيد المدى، وقد ألقى كبار المسؤولين الأوكرانيين تلميحات حول تطوير صاروخ كروز جديد، ونشر أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، مقطع فيديو الأسبوع الماضي للصاروخ المزعوم مع تسمية توضيحية تقول: "برنامج الصواريخ الخاص برئيس أوكرانيا قيد التنفيذ، والاختبارات ناجحة والاستخدام فعال، وتحدث لاحقًا عن برنامج تطوير مدته ثلاث سنوات، «لتوفير مسافة آلاف الكيلومترات، هذا عمل فرق كبيرة، عمل قوي. والآن يمكننا أن نقول إننا حصلنا على نتيجة».

صواريخ وطائرات مسيرة .. صناعات ناجحة بساحة القتال

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد ألقى زيلينسكي نفسه، رسالة غامضة، هنأ فيها وزارة الصناعات الاستراتيجية بالرسالة التالية: "الاستخدام الناجح لأسلحتنا بعيدة المدى: تم إصابة الهدف على بعد 700 كيلومتر!"، وقد أكد مركز الاتصالات الاستراتيجية الأوكراني هذه النقطة أمس الجمعة، قائلًا على برقية: "بعد شن عدوان واسع النطاق، اعتمد الروس على إفلاتهم من العقاب: أن القتال سيكون محليًا في أوكرانيا، وسيشعرون بالأمان في مؤخرتهم"، وأضافت أن “زيادة المدى تدمر الوهم الأمني ​​الروسي وتزيد من تكلفة العدوان على العدو”، ومن الواضح أن هذا يشكل جزءاً متطوراً من استراتيجية أوكرانيا، وقال بودولياك: إن الحرب تنتقل بشكل متزايد إلى الأراضي الروسية ولا يمكن وقفها، وهذا نتيجة لفقدان عنصر خط المواجهة (كانت روسيا تقاتل منذ فترة طويلة بأعداد كبيرة ودفاعًا فقط، على الرغم من كل الأساطير الدعائية) والافتقار إلى أنظمة واقعية في المناطق (بما في ذلك الدفاع الجوي).

ومن الأمور المركزية في هذا الاستعراض للقوة مجموعة من الطائرات بدون طيار الأوكرانية - في الجو وفي البحر، حيث تتمتع الإصدارات الأخيرة بمدى أطول وحمولات أكبر من النماذج السابقة، وذلك بفضل ما يصفه الأوكرانيون بأنه شبكة عالمية لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار وعقود مع العديد من الشركات المصنعة المحلية، والهجوم على قاعدة بسكوف الجوية هو ثمرة هذا العمل، على الرغم من أن كيفية تنفيذه لا تزال غامضة، وقال رئيس المخابرات الدفاعية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن الهجوم انطلق من داخل روسيا، لكنه رفض الكشف عن نوع الطائرات بدون طيار المستخدمة أو عددها، وربما يكون هذا هو ميل بودونوف إلى ممارسة الألاعيب ـ والتي كانت تهدف إلى زرع الارتباك وانعدام الثقة داخل روسيا، فمن المحتمل أن تكون الطائرات بدون طيار قد انطلقت من الأراضي الأوكرانية، لكن الاستهداف الدقيق على مسافة تزيد عن 700 كيلومتر سيتطلب تغييرًا تدريجيًا في القدرات الملاحية.

ليست المستخدمة على الأرض فقط.. تطور في صناعة أسلحة البحر

كما استثمرت أوكرانيا بكثافة في تطوير الطائرات البحرية بدون طيار، حيث يحمل أحدث ما تم نشره حمولة متفجرة تصل إلى 400 كيلوغرام، وهي قادرة على ثقب سفينة كبيرة، ويمكن أن تسافر مئات الكيلومترات، وفي أوائل شهر أغسطس، أصابت إحدى هذه الصواريخ ناقلة الغاز والكيماويات الروسية SIG بالقرب من مضيق كيرتش، مما أدى إلى شل حركتها ولكن لم يغرقها، وأصاب صاروخ آخر سفينة بحرية روسية في ميناء نوفوسيبيرسك، فالطائرات البحرية بدون طيار المستخدمة ضد الشحن البحري والتجاري الروسي في البحر الأسود توفر دفعة معنوية وتعقد الحسابات الروسية. وقد قامت بعض السفن الحربية الروسية في البحر الأسود بتركيب مدافع رشاشة على أسطحها لصد الأسلحة التي يصعب الدفاع عنها.

وبحسب cnn، تجبر هذه الهجمات روسيا على قضاء بعض الوقت في تطوير التدابير المضادة: ومن الأمثلة الأخيرة على ذلك غرق المراكب بالقرب من جسر كيرتش إلى شبه جزيرة القرم، في محاولة لمنع تعرضها للضرب مرة أخرى من قبل الطائرات البحرية بدون طيار في أعقاب الهجمات في يوليو وأغسطس، وكما كتب ميك ريان، مؤلف مدونة Futura Doctrina والجنرال السابق في القوات المسلحة الأسترالية: "مع عدم وجود احتمال تقريبًا لتطوير أسطولهم البحري التقليدي لمحاربة الروس، طور الأوكرانيون قدرات غير مأهولة، وفي حين أنها مصممة ظاهريًا لإغراق السفن الحربية السطحية الروسية أو إتلافها، إلا أنها تهدف أيضًا إلى إحداث تأثير نفسي يتمثل في ثني السفن الروسية عن الإبحار.

تأمين موسكو فقط خطأ روسي

ويشير معهد دراسة الحرب إلى أن "القوات الروسية ربما ركزت دفاعاتها الجوية على تغطية موسكو وأخطأت بطريقة أو بأخرى في تقدير العدد الكبير غير المعتاد من الطائرات بدون طيار الأوكرانية التي قيل إنها ضربت مطار بسكوف، ومناطق أخرى خارج موسكو، حيث يركز الأوكرانيون أيضًا بشكل أكبر على خطوط النقل الروسية والدفاعات الجوية والقواعد في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، ففي الشهر الماضي، نفذوا ضربة صاروخية ضد أحد أنظمة الدفاع الجوي الروسية الحديثة من طراز S-400 على ساحل القرم، وأعقبتها غارة كوماندوز.

وقال بودانوف بعد ذلك: “لدينا القدرة على ضرب أي جزء من [شبه جزيرة القرم] المحتلة مؤقتًا اعتبارًا من الآن، ويمكننا الوصول إلى العدو في أي مكان على الإطلاق، وتعتبر الضربات على نطاق أوسع امتدادًا للاستراتيجية التي تم استخدامها بنجاح منذ العام الماضي لاستهداف المراكز اللوجستية الروسية ومراكز القيادة ومستودعات الذخيرة/أو الوقود خلف الخطوط الأمامية، عبر استخدام الأنظمة الغربية الأطول مدى مثل HIMARS ومؤخرًا Storm Shadows، والتي يبلغ مداها 250 كيلومترًا، وكانت حاسمة في هذا الجهد، في خيرسون ولوهانسك وزابوريزهيا.

ومثل هذه الأسلحة تُنبه القوات الروسية إلى أنها معرضة للخطر بعيدًا عن الخطوط الأمامية، وقد أدى هجوم على مركز قيادة روسي في بيرديانسك المحتلة في يوليو إلى مقتل جنرال روسي كبير؛ وفي يناير، دمرت عملية أخرى ثكنة في دونيتسك، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح، فإن عمليات الطائرات بدون طيار وحتى تطوير صواريخ جديدة لن تحدد مسار الحرب، حيث يتحدد نجاح أو فشل الأوكرانيين على أساس مساحة الأراضي المستردة من الاحتلال الروسي والقدرة على ردع المزيد من العدوان، ولكن العمليات الهجومية بعيدة المدى لها قيمتها، ويقول ميك رايان إن مثل هذه العمليات “لن تزداد إلا من حيث الأهمية والظهور، فهي طريقة لمواصلة القتال عندما تصبح المناورة الأرضية صعبة في موسم الأمطار والبرد، وهي وسيلة لإبراز التقدم في الحرب لمؤيدي أوكرانيا خلال فترة من انخفاض وتيرة العمليات الأخرى.