فى ذكراه.. دخول عامر منيب الفن بالصدفة.. وقصة مرضه المأساوية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عامر منيب الذى قدم عديد من الأعمال الغنائية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى كما كان له عدة تجارب تمثيلية مميزة.

عامر منيب

قدم عامر منيب العديد من الأعمال الغنائية وكان أول ألبومته "لمحي" في 1990، وتعامل فيه مع كبار الشعراء، نجاح ألبومه الأول شجعه على استكمال مشواره الفني، فأصدر في عام 1994 ألبومه الثاني "أول حب"، ثم "علمتك"، "فاكر"، "أيام وليالي"، "وياك"، "الله عليك"، "حب العمر"، "هعيش"، "كل ثانية معاك"، واختتم مسيرته بألبوم "حظي من السما" الذي صدر في 2008، وكان آخر ما شدا به أغنية دينية بعد عودته من العمرة في 2009.

المطرب عامر منيب هو حفيد الفنانة ماري منيب وظهر كمطرب في أواخر التسعينيات قبل أن تختطفه السينما عام 2002 بفيلم "سحر العيون" ثم شارك في بطولة ثلاثة أفلام أخرى هي "الغواص"، "كيمو وأنتيمو"، "كامل الأوصاف"، فضلا عن إصداره نحو خمسة عشر ألبوما غنائيا.

ما لا يعرفه الكثيرون أن عامر منيب دخل مجال الفن عن طريق الصدفة، حيث كان من المقرر أن يسافر إلى أستراليا من أجل التدريس بإحدى الجامعات، وقبل سفره بأيام، تواجد مع عدد من أصدقائه بأحد الفنادق في القاهرة، وفوجئ بوجود بعض النجوم بالفندق في نفس الوقت، منهم فاروق الفيشاوي ومحمود ياسين وحلمي بكر، وأقنعه أصدقاؤه بالغناء أمامهم، فاعجبوا به، وتحدثوا معه طالبين منه عدم السفر، ودخول مجال الفن، وبالفعل تحمس "عامر" بعد كلام هؤلاء النجوم، وقرر تمزيق تذكرة السفر والعمل بالفن.

مرض عامر منيب

كانت المرحلة الأخيرة من حياة الفنان عامر منيب الاكثر صعوبة فى حياته حيث تعرض الى أزمة صحية شديدة وقد حرص على طمانة جمهوره من خلال تسجيل صوتى له قال فيه : "وسجل الفنان الراحل عامر منيب ، مقطعا صوتيا قبل وفاته ليطمئن جمهوره على حالته الصحية.

وقال عامر منيب من خلال التسجيل :" انا عامر منيب كان نفسى انى اكون معاكو كلكو واشكركوا واحد واحد واحدة واحدة، كل سنة وانتوا طيبين وربنا يخليكوا ليا ".

وأضاف :"انا الحمدلله بعيد عن الشائعات عملت عملية صعبة شوية فى القولون، لكن الحمد عديت الحمد لله بخير دلوقتي وباخد علاج والعلاج مش قوي اوي بس العلاج حديث شوية بالمانيا وربنا يشفي كل مريض يا رب ويبعد عنكو كل حاجة وبشكركم على دعواتكم وان شاء الله اشوفكوا قريب".

وفاة عامر منيب

وتعرض عامر منيب الى أزمة صحية شديدة دخل على أثرها المستشفى بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وظل طوال أيامه الأخيرة في غيبوبة شبه كاملة داخل غرفة العناية المركزة، وبعد إجراء عملية لاستئصال جزء من القولون بألمانيا تدهورت حالته الصحية، ليصاب عامر بهبوط آخر في الدورة الدموية ويرحل على أثره في صباح يوم 26 من نوفمبر عام 2011 بمستشفى دار الفؤاد عن عمر ناهز 48 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، تاركا خلفه مشوارا فنيا زاخرا بأعذب الأغاني وأرق المشاعر والأحاسيس، سيرة عطرة بمشوار شاب مكافح تحدى الكثير من أجل الوصول إلى حلمه.