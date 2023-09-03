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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رأيك أحزنني.. رئيس اتحاد الجمباز يرد على برلمانية هاجمت حبيبة مرزوق

حبيبة مرزوق
حبيبة مرزوق

وجه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة، رسالة إلى النائبة البرلمانية أميرة صابر بعد الهجوم الشديد الذي قامت به علي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ضد بطلة مصر وأفريقيا في الجمباز الإيقاعي حبيبة مرزوق بعد العرض الفرعوني التي قامت به في بطولة العالم التي أقيمت موخرا بإسبانيا وأبهرت الجميع.

ورغم العرض الذي قدمته حبيبة مرزوق وأبهر العالم وتناولته وسائل الاعلام العالمية والقارية والمصرية بشكل كبير وتكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاعبة عقب عودتها إلى مصر، إلا أن النائبة أميرة صابر ضربت بكل ذلك عرض الحائط وهاجمت اللاعبة والعرض الفرعوني المبهر، وقالت علي صفحتها: "طيب بمناسبة الاحتفاء العارم والهادر باللاعبة حبيبة مرزوق الحقيقية العرض اللي قدمته حبيبة بالزي الفرعوني معجبنيش اطلاقاً ولا انبهرت ولا أصلاً استمتعت، فمش اي فرعوني في اي حتة هيبقي يستوجب الاشادة ولا التصفير".

من جانبه رد الدكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز علي بوست النائبة فى تعليق وقال تم تكريم اللاعبة الأولمبية المصرية حبيبة مرزوق من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك إشادة منه لما أثاره عرض اللاعبة حبيبة بصفتها بطلة أفريقيا خلال فعاليات الحفل الختامي لبطوله العالم والذي تم توجيه الدعوه لكل البطلات القاريات وهو دور أساسي لوزير الشباب والرياضة.


وأكمل: أرى رأي حضرتك واضح جدا أن العرض لم يحز اعجاب حضرتك!!!!! رغم أنه حاز إعجاب الملايين، وأيضًا لم يعجب حضرتك الموسيقى وهى موسيقى افتتاح طريق الكباش بالأقصر !!!!! وأيضًا حازت على اعجاب الملايين، وأنا احترم رأي حضرتك ان ده كله مش عاجبك، بس لا ننتقص من مجهود اللاعبة التي أدت عرض مميز لفت انتباه العالم وأشاد به الجميع.

وأوضح: كان واجب عليك تشجيع البنت حيث أنها من شبات مصر المميزات علميًا وخلقيًا ورياضيًا وأفضل كثيرا مما نراه ترند في هذه الأيام مثل انتش وأجري، أعتقد أن حضرتك كعضو برلمان وسيدة كان من واجبك دعم أداء اللاعبة حبيبة مرزوق والثناء عليها ودعم دور المرأه وهذا كله خاص بما قدم منها خلال العرض.

وأختتم: حبيبة مرزوق بطلة مصر وأفريقيا وممثلة مصر بالأولمبياد وواجهة مشرفة للمرأه المصرية ولشباب مصر أحزنني رأي حضرتك جداااا، وشكرا

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