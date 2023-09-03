معلم سياحي مميز.. تطوير ممشى الغردقة في وقت قياسي

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن انتهاء أعمال تطوير الممشى السياحي في مدينة الغردقة، واصفًا الإنجاز بأنه تم بشكل استثنائي في وقت قياسي. تضمنت عملية التحسينات تطوير البنية التحتية بشكل كامل، وتقديم خدمات متنوعة، بالإضافة إلى إنشاء مساحات خضراء وتراك للمشي والترفيه.

وأشار اللواء عمرو حنفي إلى أن الممشى السياحي في الغردقة يعتبر اليوم من أبرز المعالم البارزة على الصعيد المحلي والعالمي، ويُعتبر واحدًا من أهم الوجهات السياحية في المنطقة. يقع الممشى في قلب مدينة الغردقة، ويمتد على مسافة تزيد عن 6 كيلومترات، وقد تم إنشاؤه قبل 20 عامًا، ولم يتم تطويره منذ فترة طويلة، مما أدى إلى نقص الخدمات المتاحة به.

وأضاف حنفي أن عملية التطوير شملت إنشاء كافيهات على طول الممشى، حيث تم الانتهاء منها في غضون 6 أشهر فقط، وهو ما يُعتبر إنجازًا ملفتًا في مجال التطوير السياحي. وأشار إلى أن الممشى الجديد يوفر بيئة مميزة للسكان المحليين والزوار للاستمتاع بالمشي والاسترخاء في جو من الطبيعة الخلابة.

يُعتبر الممشى السياحي في الغردقة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية تطوير السياحة في المنطقة، ويسهم بشكل كبير في تعزيز الجذب السياحي وتعظيم استغلال مقومات المنطقة الطبيعية والثقافية. وتأمل السلطات المحلية أن يزيد هذا المشروع الجديد من عدد السياح الوافدين ويعزز الاقتصاد المحلي بشكل عام.

وبهذه الخطوة الجديدة، تواصل محافظة البحر الأحمر العمل على تعزيز البنية التحتية السياحية وتحسين الخدمات المتاحة في المنطقة، بهدف تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة في العالم.

يُشير إلى أن محافظة البحر الأحمر تشتهر بشواطئها الساحرة والمراكز الغوص المميزة، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في مصر وجذبًا للسياح من مختلف أنحاء العالم.