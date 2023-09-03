محافظ الدقهلية: رفع 1450 طن قمامة من الشوارع والميادين

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها مستمرة من خلال مشاركة 9 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

و أوضح "مختار" أنه تم رفع 1450طن قمامة و35طن اتربه و40 طن مخلفات صلبه من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل علي مدار 3 ايام..

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة والسيد محمد امين رئيس حي غرب المنصورة والسيد الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة والسادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في كل من مراكز ومدن المنصورة وبلقاس واجا وشربين ومنيه النصر والسنبلاوين وميت غمر ونبروه ومحلة دمنه لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة.

وشملت الأعمال تشغيل المكنسيه بشارع الجيش و الطريق الدائري وتقليم أشجار الجزيره الوسطي بشارع الجمهوريه امام الجامعه و ري كافه المسطحات الخضراء والجزر الوسطي بشارع الجيش وقناه السويس وغسيل ارصفه شارع الجيش وسعد زغلول والأديب وقص وتقليم الأشجار والحشائش بحديقه صباح الخير يا مصر وعروس النيل وحول محيط مساكن الشناوي وحول محيط التأمين الصحي بجديله وكنس الاتربه بشارع أحمد ماهر والأديب و طريق ترعه المحموديه ورفع كفاءه النظافه العامه بشارع الجيش وسعد زغلول وسندوب و ترعه المحموديه والأديب وأحمد ماهر والعبور و الترعه و المجزر وعبد السلام عارف وعزبه عقل وشارع ابو عبده والثانوية واداب و الجلاء وبورسعيد وسوق ستوته والمشايه والجمهورية..

واكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.

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