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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأوكراني: طفرة في إنتاج الطائرات المسيرة

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني

قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، إن أوكرانيا تعتزم زيادة إنتاج الطائرات المسيرة في وقت مبكر من هذا الخريف، حيث تشن البلاد هجمات متكررة بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.

وقال ريزنيكوف، لوكالة أنباء “أوكرينفورم” الأوكرانية الحكومية: “أعتقد أن هذا الخريف سيكون هناك طفرة في إنتاج مختلف الطائرات المسيرة الأوكرانية: الطائرة، العائمة، الزاحفة، وما إلى ذلك، وسيستمر هذا في النمو من حيث الحجم”.

وأضاف أن “أحد أسباب نمو الإنتاج هو أن السلطات خفضت اللوائح والقوانين المختلفة”.

وقال وزير الدفاع الأوكراني: “لذا قمنا بإعادة كتابة اللوائح... وقمنا بتبسيط العمليات. وأعتقد أننا نجحنا أيضًا في ذلك ومنحنا الفرصة لمثل هذا التعزيز. خاصة بالنسبة لمصنعي الطائرات بدون طيار الذين بدأوا الإنتاج من المخازن”.

وتزايدت هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على الأراضي الروسية في الأسابيع الأخيرة، حيث ضربت عشرات الطائرات بدون طيار روسيا دفعة واحدة في بعض الأيام، ووصلت إلى مدينة بسكوف الغربية، على بعد 600 كيلومتر من أوكرانيا.

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واستخدمت كييف الطائرات بدون طيار لمهاجمة المطارات والمسيرات المائية لمهاجمة السفن والجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم.

ريزنيكوف الطائرات المسيرة الأراضي الروسية روسيا أوكرانيا

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