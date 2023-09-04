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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سمير فرج: الرئيس السيسي قدم آبار مياه للأهالي سيناء وهو ما لم يتوفر من قبل

سمير فرج
سمير فرج

كشف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، تفاصيل ما يحدث في سيناء من تنمية ساهمت بدورها تحقيق الأمن القومي، مضيفا:"  سيناء كانت بوابة للتخريب والإرهاب والهجوم على مصر منذ 4 آلاف عام وتحديدًا أيام الهكسوس وصولا إلى الكيان الإسرائليي والإرهاب.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنا بحبه مش بعيب عليه- كان يسلم المنازل للبدو دون توفير المياه، ولكن الرئيس السيسي وجه بإنشاء آبار المياه أولا ثم تسليم كل أسرة 9 أفدنة، إلى جانب التوجيه بإنشاء المرافق والخدمات والمدارس.

وأردف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، الرئيس السيسي تسلم تأمين سيناء منذ أن كان مديرا للمخابرات الحربية بعدما كان تأمينها من مهام وزارة الداخلية.

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