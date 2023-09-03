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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الدفاع المدني السعودي بسبب الأمطار الرعدية

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من أنه يجب البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية، وعدم السباحة فيها.

وناشد الدفاع المدني السعودي، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة العربية السعودية ابتداء من يوم غد الاثنين حتى الجمعة المقبل.

وأوضح الدفاع المدني السعودي، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل مكة المكرمة والطائف والجموم وبحرة والقنفذة والليث والكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

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ولفت إلى أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، وتشمل وادي الدواسر والسليل والقويعية وعفيف والأفلاج، وكذلك منطقة مكة المكرمة، وتشمل المويه والخرمة ورنية وتربة، وكذلك منطقتا المدينة المنورة ونجران.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية الدفاع المدني السعودي

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