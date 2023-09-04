الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية في جميع المحافظات بتنسيق 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، انتهى رسميا تنسيق المرحلة الثالثة عبر الموقع الالكتروني لـ تنسيق الجامعات 2023 وحددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني لتقديم كافة الخدمات التنسيق ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من خلال هذا الرابط اضغط هنــــا ويمكن للطالب الحصول علي خدمة التنسيق من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت ، و معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.



الاوراق المطلوبة للتقديم الي الكليات والجامعات المصرية في تنسيق الجامعات 2023



ويستعرض موقع صدي البلد الأوراق المطلوبة وهي كالآتي :

شهادة المؤهل الدراسي شهادة الميلاد المميكنة

عدد صور شخصية حديثة

شهادة لقاح كورونا

صورة الرقم القومي

بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق

نموذج ٢ جند للذكور

نموذج ٦ جند او نموذج ٧ جند للذكور

جميع الصور اصل وصورة

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg