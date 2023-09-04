عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية في جميع المحافظات بتنسيق 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، انتهى رسميا تنسيق المرحلة الثالثة عبر الموقع الالكتروني لـ تنسيق الجامعات 2023 وحددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني لتقديم كافة الخدمات التنسيق ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من خلال هذا الرابط اضغط هنــــا  ويمكن للطالب الحصول علي خدمة التنسيق من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت ، و معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
 

الاوراق المطلوبة للتقديم الي الكليات والجامعات المصرية في تنسيق الجامعات  2023
 

ويستعرض موقع صدي البلد الأوراق المطلوبة وهي كالآتي :

شهادة المؤهل الدراسي شهادة الميلاد المميكنة 
عدد صور شخصية حديثة 
شهادة لقاح كورونا 

صورة الرقم القومي 
بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق 
نموذج ٢ جند للذكور
نموذج ٦ جند او نموذج ٧ جند للذكور

جميع الصور اصل وصورة

 

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ماذا يحدث عند قراءة الدخان قبل النوم؟.. 10 عجائب تجعلك لا تفوتها

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

متصدر الدوري القطري يخطف أشرف بن شرقي من الأهلي والزمالك .. تفاصيل

ترشيحاتنا

هجوم أوكراني جديد على الأراضي الروسية.. والدفاع الجوي يتحرك

معالج كوالكوم وكاميرا 64 ميجابيكسل.. أفضل موبايل ريلمي للشباب في السوق

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية في جميع المحافظات بتنسيق 2023

نسخة من مازيراتي وبهذا السعر.. جاك j7 موديل 2024 حاليا في مصر

الأبيض X أسود.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة ملفتة على حمام السباحة

4 صفات لا يجتمعن فيك إلا وكنت واحدًا من أهل الجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام خرما وغالية بن على يتألقان على مسرح المحكي في الليلة الـ11 من المهرجان

بعد دعمها له في سفاح الجيزة.. 10 صور تجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي| شاهد

بالأبيض.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكافيار الأسود| فوائد خارقة

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ