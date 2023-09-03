مصطفى كامل يتوعد الليثي ورضا البحراوي على الهواء: اللي جاي انضباط

كشف مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن سياسته في التعامل مع مطربي المهرجانات، حيث أشار إلى أنه منح البعض منهم الفرصة لتحسين سلوكهم وأدائهم.

ومع ذلك، أبدى استياءه من سلوك بعض الفنانين الشبان الذين خرجوا عن السياق اللائق في أداءهم، قائلا:" تم تحذير فرد منهم بسبب استخدامه لعبارات غير لائقة وغير مناسبة للجمهور المصري.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر صدي البلد، أن هذا النوع من الأداء غير مقبول ولا يتناسب مع تقاليد وقيم المجتمع المصري، مقلداُ رضا البحراوي والليثي:" البحراوي بيقول إحنا أبطالها لحد ما نبطلها هو والليثي، وهذ كلام خارج سياق الغناء، والفترة الجاية لازم يكون فيه انضباط.

وفي هذا السياق، أوضح مصطفى كامل أن انضباط الفن المصري، يبدأ من نقابة المهن الموسيقيين، وأن النقابة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي فنان يخرج عن السياق الفني اللائق، ويتعدى على قيم وتقاليد الشعب المصري.

وشدد على أهمية احترام الفنانين للجمهور، وتقديم أداء فني محترف ولائق، يرضي محبي الموسيقى.