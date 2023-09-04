مصطفي كامل: حمو بيكا كان بيبكي بعد وقفه وقررت تغريمه 50 ألف جنيه

صرّح مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بأنه يعتبر عمر كمال مطربًا جيدًا ويحبه، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع حمو بيكا بشكل إيجابي، وتم توقيفهما لمدة أسبوع وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه بسبب أغنيتهما "أنتي معفنة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسي، أن حمو بيكا كان يبكي في المكالمات الهاتفية منذ 4 أيام.

وأشار إلى أن النقابة تعمل على تطبيق إجراءات صارمة ضد أي عضو يتجاوز الحدود ويستخدم ألفاظًا غير لائقة.

وأوضح أن موارد النقابة تأتي من إيرادات الحفلات الفنية والأنشطة الفنية الأخرى، وتم استخدام هذه الموارد لتحسين أوضاع الأعضاء وتقديم خدمات إضافية لهم.