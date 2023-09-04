رد فعل تركي آل الشيخ في حفل محمد الحلو.. بعد عمار يا سعودية

أعلن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تفاجئه بمداخلة المستشار تركي آل الشيخ في حفل محمد الحلو. وقد قام تركي آل الشيخ بقطع الحفلة لتهنئة الحلو داخل الحفل وعلى الهواء مباشرة.

وخلال تلك المداخلة، ألقى تركي آل الشيخ كلمة تهنئة للفنان محمد الحلو، حيث أشاد بأدائه ونجاحه، وأكد أهمية الفن كوسيلة للتواصل والتقريب بين الشعوب. كما قال: "الناس عتبوا عليك عشان قولت عمار يا سعودية، طيب عمار يا سعودية وعمار يا مصر وعمار يا أمة يا عربية".

وأكد مصطفى كامل أن الفن له دور كبير في تقريب وجهات النظر السياسية وإزالة الخلافات بين الدول، وأنه يعتبر وسيلة للتواصل الثقافي بين الشعوب.