طبيبة تكشف الفرق بين التونة والماكريل

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا جديدا عن الفرق بين التونة والماكريل.

وتقول نوح في منشورها "الماكريل غير التونة دا نوع من الأسماك والتونة نوع مختلف خالص.



تلاقي لون لحم التونة أحمر أو أحمر وردي وتكون أقل في الدهون والكوليسترول وسبحان الله فيها نوع من السيلينيوم علي هيئة مركب اسمه سيليونين ودا مضاد أكسدة وكمان بيعمل علي الارتباط بالزئبق الموجود ويقلل من أضراره.

الماكريل لون لحمه مدرج من أخضر أزرق رمادي في أبيض الفائدة حلوة في النوعين، لكن الماكريل فيه زئبق ميثيلي ضار للمرضعات والحوامل خاصة أول 3شهور حمل.

أكل النوعين له ضوابط وبيكون حسب حالتك الصحية.

