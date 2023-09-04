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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نريد مواعيد ثابتة للمباريات..

عبد الملك: قيمة الدوري المصري تراجعت بعد 2011

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كان عليه إقامة الدوري الافريقي بنظام البطولة المجمعة بدلا من ضغط المباريات بشكل غريب، مشيرًا إلى مواعيد المباريات مضغوطة، وسيعاني أكثر من نادٍ خلال مشوار البطولة خصوصا حال مواجهة الأهلي ضد صن داونز.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "يجب أن نتعامل بشكل أفضل في الدوري المصري خلال النسخة المقبلة في ظل ضغط المباريات، وأحزن من وجود بعض الناس الذين يخرجون لتبرير أخطاء المسئولين، لابد أن يكون هناك مسئول اعلامي لتوضيح كل شيء".

 

وأضاف: "قيمة الدوري المصري تراجعت بعد 2011، ومنذ عدة سنوات ونحن نُعاني، لابد أن يكون هناك قرار صارم لحل الأزمات بشكل جذري، وعدم انتظام الدوري وابتعاد الجماهير يؤثر على المنتخبات الوطنية في ظل تراجع شخصية اللاعبين".

 

وأكمل: "اتحاد الكرة فرض نظام معين على دوري القسم الأول، ورغم أن الـ20 نادٍ رفضوا لكنهم أصروا على تطبيقه، فلماذا لا يتم اتباع نفس النظام مع بطولة الدوري الممتاز".

 

وزاد: "الضغوط الجماهيرية تصنع لاعبين كبار، وأي لاعب يتعرض للضغوط يكتسب خبرات وشخصية كبيرة".

 

وأتم: "نريد وجود مواعيد ثابتة في قرعة الدوري المصري الممتاز، وكذلك نريد معرفة موعد بداية ونهاية البطولة، وعلى الأقل نريد مواعيد 30 جولة من البطولة في ظل وجود مواعيد ثابتة للدوري الافريقي ودوري الابطال والكونفدرالية ومونديال الأندية".

اتحاد الافريقي لكرة القدم اتحاد الكرة أحمد عيد عبدالملك الاتحاد الافريقي

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