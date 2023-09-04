أسعار الذهب اليوم 4-9-2023.. فيديو

قدمت الإعلامية لميس سلامة ، تقريراً عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب االتغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2537 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17760 جنيها.