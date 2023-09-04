الدواجن والبيض| مفاجأة سارة للمواطنين بعد انهيار أسعار الأعلاف

تشهد أسعار الدواجن والبيض، انخفاضات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب انخفاض مدخلات الإنتاج " العلف، والذرة".

وأكد حمادة إبراهيم الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجب الدواجن، أن انخفاض أسعار الدواجن والبيض، جاء بسبب عودة أسعار المنتجات لـ سعرها الطبيعي.

وأضاف الأمين العام لشعبة بيض المائدة، خلال تصريحات على قناة صدى البلد، أن انخفاض أسعار الأعلاف، يجعل هناك توازن في الأسعار، وأن الذرة قد وصل لـ 20 ألف جنيه، ولكن اليوم انخفض لـ 12.500جنيه، أي هناك 7.5 ألف انخفاضا.

وأشار إلي أن الصويا قد وصل لـ 43 ألفا، ولكن الآن وصلت لـ 26 ألفا، وأن هذا له تأثير كبير على أسعار الدواجن و البيض بالأسواق.

وأوضح أن هذا الانخفاض في الأعلاف، سينتج عنه انخفاضات في أسعار الدواجن و البيض، وأن الدواجن ستكون في الأسواق بـ 60 جنيها، و البيضة سيتراوح سعرها بين 4 لـ 4.25 جنيه.