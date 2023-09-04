عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدواجن والبيض| مفاجأة سارة للمواطنين بعد انهيار أسعار الأعلاف

الدواجن
الدواجن

 تشهد أسعار الدواجن والبيض، انخفاضات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب انخفاض مدخلات الإنتاج " العلف، والذرة".

txt

59 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 4-9-2023

txt

تحرك جديد بأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البانيه الآن

وأكد حمادة إبراهيم الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجب الدواجن، أن انخفاض أسعار الدواجن والبيض، جاء بسبب عودة أسعار المنتجات لـ سعرها الطبيعي.

وأضاف الأمين العام لشعبة بيض المائدة، خلال تصريحات على قناة صدى البلد، أن انخفاض أسعار الأعلاف، يجعل هناك توازن في الأسعار، وأن الذرة قد وصل لـ 20 ألف جنيه، ولكن اليوم انخفض لـ 12.500جنيه، أي هناك 7.5 ألف انخفاضا.

وأشار إلي أن الصويا قد وصل لـ 43 ألفا، ولكن الآن وصلت لـ 26 ألفا، وأن هذا له تأثير كبير على أسعار الدواجن و البيض بالأسواق.

وأوضح أن هذا الانخفاض في الأعلاف، سينتج عنه انخفاضات في أسعار الدواجن و البيض، وأن الدواجن ستكون في الأسواق بـ 60 جنيها، و البيضة سيتراوح سعرها بين 4 لـ 4.25 جنيه.

 

الدواجن اسعار الدواجن الدواجن والبيض منتجب الدواجن صدى البلد اتحاد منتجب الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

العلبة هتبقى بكام؟|مفاجأة بشأن أسعار السجائر بعد بيع ثلث حصة الشركة

ترشيحاتنا

رغم موافقة اللاعب.. ناد روسي يصدم الأهلي فى ميركاتو الصيف ..تفاصيل

فرصة للمصريين للحصول على دولارات| تفاصيل قرار توفيق أوضاع 9 ملايين لاجئ بالبلاد.. كيف تصبح مستضيف؟

قبل الغرامة ما توصل 3 مليون يورو.. شوبير يوجه رسالة عاجلة للزمالك

بعد بيراميدز.. إنبي يدرس تقديم شكوى ضد الزمالك بسبب مصطفى شلبي

بث مباشر.. اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

بعد توقعات البنك الأمريكي.. النفط يصل إلي أعلي مستوياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة ازياء ترتدي فستان ريهام عبدالغفور وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

بعد تصدرها التريند| صور تكشف عن إطلالات سارة زكريا

أسما شريف منير تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

طبيبة تكشف الفرق بين التونة والماكريل

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ