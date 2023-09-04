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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف ضم مهاجم جديد للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية. 

واكد شوبير قي تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن الاهلي حصل علي توقيع نجم مغربي ولكن عودة المفاوضات بشأن سوزا نجم جينوبوك الكوري أجلت الصفقة. 

 

 واضاف أن الاهلي حصل أيضا علي توقيع سوزا والنادي الكوري وافق ولكن المدير الكوري هو من اوقف الصفقة 

 

واضاف أن عقب رحيل محمد شريف للدوري السعودي بات ضروري للغايه ضم مهاجم جديد للفريق 

 

واضاف أن الاهلي أمامه ١٠ ايام فقط لضم مهاجم جديد للفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية. 

 

واضاف أن الاهلي يمتلك كافه الإمكانيات الماديه والمعنويه لضم مهاجم جديد للفريق. 

 

واضاف أن المهاجم.المغربي سيكون مفاجأة للجميع. 

احمد شوبير الأهلى المغربي محمد شريف السعودى اون سبورت اف ام

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