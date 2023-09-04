وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف ضم مهاجم جديد للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واكد شوبير قي تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن الاهلي حصل علي توقيع نجم مغربي ولكن عودة المفاوضات بشأن سوزا نجم جينوبوك الكوري أجلت الصفقة.

واضاف أن الاهلي حصل أيضا علي توقيع سوزا والنادي الكوري وافق ولكن المدير الكوري هو من اوقف الصفقة

واضاف أن عقب رحيل محمد شريف للدوري السعودي بات ضروري للغايه ضم مهاجم جديد للفريق

واضاف أن الاهلي أمامه ١٠ ايام فقط لضم مهاجم جديد للفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

واضاف أن الاهلي يمتلك كافه الإمكانيات الماديه والمعنويه لضم مهاجم جديد للفريق.

واضاف أن المهاجم.المغربي سيكون مفاجأة للجميع.