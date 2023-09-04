سيناريو مجنون قد يحدث| الزمالك يواجه صنداونز ويلتقي الأهلي في نصف نهائي السوبر الإفريقي

الزمالك يواجه الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي.. سيناريو مجنون قد يحدث خلال الساعات القليلة المقبلة، رغم عدم مشاركة الفارس الأبيض في البطولة فكيف يحدث ذلك؟

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من مسابقة دوري السوبر الأفريقى التي أقيمت فى القاهرة، قد أسفرت عن مواجهة النادي الأهلي ممثل مصر بالبطولة مع سيمبا التنزاني في الدور الأول.

وفي حال فوز المارد الأحمر على سيمبا ذهابا في تنزانيا يوم 20 أكتوبر وإيابا في مصر يوم 24 من نفس الشهر، سيواجه النادي الأهلي الفائز من مواجهة صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي.

هل يشارك الزمالك في السوبر الأفريقي؟

شهدت الساعات الماضية الكثير من الجدل حول مشاركة الزمالك في بطولة دوري السوبر الأفريقي بدلًا من فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي الذي تتجه النية لاستبعاده من البطولة بعد تورطه في قضية رشوة بالدوري الإنجولي.

الاتحاد الأنجولي لكرة القدم قرر إيقاف فريق بيترو أتلتيكو سنتين، حيث قام الأخير بعمل استئناف على العقوبة، فيما ينتظر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موقف الفريق الأنجولي، ففي حالة استبعاده، سيتم اختيار فريق آخر للمشاركة.

وترددت خلال الساعات الماضية، أخبار عن احتمالية مشاركة الزمالك أو الرجاء البيضاوي المغربي بدلا من فريق بيترو أتلتيكو بطل أنجولا.

وفي حالة مشاركة الزمالك بدلا من بترو أتلتيكو، سيواجه فريق صن داونز، وحال فوزه سيواجه غريمه التقليدي الأهلي في نصف نهائي البطولة.

تفاصيل بطولة السوبر الافريقي

وفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي، فإن البطولة الجديدة التي سيطلق عليها اسم دوري أفريقيا لكرة القدم African Football League هي "شراكة" بينه وبين الاتحاد الدولي "فيفا".

ويمثل أندية منطقة الشمال في النسخة الأولى من دورى السوبر الأفريقى الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي، فيما يمثل المنطقة الوسطى الغربية كل من إنييمبا النيجيري وتي بي مازيمبي الكونغولي، كما يمثل منطقة الجنوب الشرقي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وأتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي وسيمبا التنزاني.

ومن المقرر أن تقام هذه النسخة الافتتاحية التاريخية من دوري السوبر الإفريقي على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا.

وتقام مباريات نصف النهائي لدورى أفريقيا لكرة القدم في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، فيما ستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023.