تقسيمة مطولة خلال مران الزمالك اليوم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية مطولة خلال المران الصباحي اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي..

وقام الجهاز الفني للزمالك بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض تقسيمة فنية قوية خلال المران، يشارك في التقسيمة مجموعتين، على أن تنتظر المجموعة الثالثة المشاركة بعد قرار الجهاز الفني .

وشهدت التقسيمة التركيز على بعض الجمل الفنية التي شرحها الجهاز الفني للاعبين قبل انطلاق الفقرة الفنية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة مساء اليوم الاثنين في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.