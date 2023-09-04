انتظام رباعي الزمالك في معسكر المنتخب.. تفاصيل

انتظم اليوم الاثنين رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد"زيزو" حسام عبد المجيد" في معسكر المنتخب الأول استعداداً لخوض مباراتى إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس والمقرر لهما يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.

وفي نفس الوقت انضم كل من محمد طارق وحاتم سكر ثنائي الفريق الأبيض لمعسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لخوض مباراتي روسيا الوديتين.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة مساء اليوم الاثنين في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.