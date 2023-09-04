محافظ الدقهلية: إحالة 114 محضرا بمخالفات للنيابة العامة .. صور

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار..



وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 114محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية..



وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز الجمالية وميت غمر ونبروه والمنصورة وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 95 محضر في مجال المخابز شملت 4محاضر عدم وجود سجل ،2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ،2 محضر انتهاء من الإنتاج ،،محضر إثبات مبيعات وهمية ومحضر عدم نظافة ادوات العجين ، 2 محضر عدم إعطاء بون صرف ، 4 محاضر عدم وجود قائمة بيانات و16 محضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (70 شيكارة) و30 محضر عدم مطابقة للمواصفات و30 محضر نقص وزن كما شملت 19 محضر في مجال الاسواق وهي محضر عدم وجود شهادة صحية و9 محاضر عدم إعلان عن اسعار محضر سلع مجهولة المصدر 3محاضر بيع بازيد من السعر الرسمى (سجائر) و2 محضر عدم إعلان عن اسعار المقررات التموينية ( مستودع غاز) محضر تجميع مقررات تموينية ( مواد بترولية )و2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تمويني )و تم التحفظ على 1000لتر سولار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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