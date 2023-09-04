أحمد حسن يوجه رسالة للمواطنين بشأن العلمين.. فيديو

عرضت القناة الأولى تقريرا تلفزيونيا بعنوان " مشاركة مشاهير الفن ولاعبي كرة القدم في فعاليات مهرجان العلمين" وذلك بعد انتهاء فاعليات مهرجان العلمين.

وجاء في التقرير تصريح لـ الكابتن أحمد حسن، لاعب المنتخب المصري السابق، والأهلي والزمالك: “انا سعيد جدا جدًا بهذا التجمع، وكل النجوم الذين شاركوا في المهرجان، فقد حققوا الكثير من الإنجازات وأن مثل هذه التجمعات لم تحدث من قبل”.

وتابع :" تم اللقاء بـ نجون حققوا النجاحات لبلدهم وأنديتهم" معلقً: لم نتجمع بهذا الشكل منذ فترة، واللعب هنا في العلمين كان رائعا، والجمهور كان مستمتعا، وندعو الجميع لزيارة العلمين الجديدة لان هناك نجاحات كبيرة على أرض مصر".

وطالب بعمل ترويج سياسي، قوي، وطالب من الجميع بزيارة العلمين لـ الاستمتاع بالجمال و الروعة.

وفي نفس السياق أكد حسام حسن لاعب المصري البوسعيدي السابق: "مهرجان العلمين الجديد رائع، شيء جديد من نوعه وأغلب اللاعبين المشاركين نجوم كبار، لكنهم لم يخوضوا تحديا بهذا الشكل من قبل، والأجواء رائعة جدا، وهناك اهتمام كبير من المسؤولين والحضور الجماهيري كبير وعلى أعلى مستوى".