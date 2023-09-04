عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد حسن يوجه رسالة للمواطنين بشأن العلمين.. فيديو

أحمد حسن
أحمد حسن

عرضت القناة الأولى  تقريرا تلفزيونيا بعنوان " مشاركة مشاهير الفن ولاعبي كرة القدم في فعاليات مهرجان العلمين" وذلك بعد انتهاء فاعليات مهرجان العلمين.

txt

أخبار التوك شو| أحمد موسى يرصد فرحة أهالي سيناء بعد حصولهم على عقود ملكية أراضيهم.. حسن شحاتة يعلن اجتماعا طارئا بالزمالك.. وفتاة تستغيث من تهديدات زوجها

txt

حسد أم توحد؟ .. أحمد حسن وزينب يصدمان الجميع بسبب مرض طفلتهما إيلين

وجاء في التقرير تصريح لـ الكابتن أحمد حسن، لاعب المنتخب المصري السابق، والأهلي والزمالك: “انا سعيد جدا جدًا بهذا التجمع، وكل النجوم الذين شاركوا في المهرجان، فقد حققوا الكثير من الإنجازات وأن مثل هذه التجمعات لم تحدث من قبل”.

وتابع :" تم اللقاء بـ نجون حققوا النجاحات لبلدهم وأنديتهم" معلقً: لم نتجمع بهذا الشكل منذ فترة، واللعب هنا في العلمين كان رائعا، والجمهور كان مستمتعا، وندعو الجميع لزيارة العلمين الجديدة لان هناك نجاحات كبيرة على أرض مصر".

وطالب بعمل ترويج سياسي، قوي، وطالب من الجميع بزيارة العلمين لـ الاستمتاع بالجمال و الروعة.

وفي نفس السياق أكد  حسام حسن لاعب المصري البوسعيدي السابق: "مهرجان العلمين الجديد رائع، شيء جديد من نوعه وأغلب اللاعبين المشاركين نجوم كبار، لكنهم لم يخوضوا تحديا بهذا الشكل من قبل، والأجواء رائعة جدا، وهناك اهتمام كبير من المسؤولين والحضور الجماهيري كبير وعلى أعلى مستوى".

 

الفن العلمين مهرجان العلمين أحمد حسن المنتخب المصري الأهلى الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 | نسبة النجاح 89.04% والتظلمات غدا

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

ترشيحاتنا

استطلاع أمريكي يفجر مفاجأة بشأن رأي الناخبين في بايدن

ضربة معلم.. العاصمة الإدارية تحتضن أكبر بنك في أفريقيا | تفاصيل

حال وقوع عملية اغتيال بلبنان.. حزب الله يهدد بإطلاق الصواريخ على إسرائيل

توك شو: قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة.. والأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة زوجها.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي | شاهد

فستان لافت .. رانيا يوسف تثير الجدل بظهور مثير | شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ