أخبار التوك شو| أحمد موسى يرصد فرحة أهالي سيناء بعد حصولهم على عقود ملكية أراضيهم.. حسن شحاتة يعلن اجتماعا طارئا بالزمالك.. وفتاة تستغيث من تهديدات زوجها

تناولت اخبار التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى ..

فرحة أهالي سيناء بعد حصولهم على عقود ملكية أراضيهم| شاهد

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارته لـ سيناء، قائلا:" روحت النهاردة صباحا وأول ما وصلت قرأت الفاتحة علي أروح شهداء مصر ودعيت بالشفاء للمصابين.

هقول أنك بتمارسي الرذيلة.. فتاة تستغيث من تهديدات زوجها

رصد برنامج تفاصيل، مأساة سارة "فتاة متزوجة"، مع زوجها الذي اعتدى عليها بالضرب وطردها من شقتها.



قانون الأحزاب.. تفاصيل جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني

انطلقت اليوم أولى جلسات المحور السياسي في المرحلة الثانية من الحوار الوطنى ويندرج تحت هذا المحور العديد من القضايا كلجان الأحزاب وحقوق والإنسان فضلا عن قضية الحريات العامة.



فصل عنصرى ومطالبة بالانسحاب.. تقرير يدين الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

أصدر المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة شهادة جديدة تدين الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.



منسق "انتهاء قوائم الانتظار": 1.8 مليون مواطن استفاد من المشروع .. فيديو

قال الدكتور أحمد مصطفى، المنسق العام لمشروع إنهاء قوائم الانتظار، أنه منذ عام 2018 حتى اليوم، استفاد مليون و850 ألف حالة من المشروع فى 11 تخصصا بالجراحات المختلفة منها جراحات القلب المفتوح .



مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو

قال حسن شحاته، مدرب منتخب مصر لكرة القدم السابق، إن الموقف الحالي لنادي الزمالك صعب على الجميع.



مركزه الأصلي باك شمال.. مكتشف محمد صلاح يفجر مفاجأة على الهواء |فيديو

تحدث الكابتن سعيد الشيشيني، نجم المقاولون العرب السابق و مكتشف النجمين محمد صلاح ومحمد النني، عن أسرار جديدة وراء اكتشاف موهبة محمد صلاح ومحمد النني.



لجنة مكافحة كورونا تطمئن المصريين: المتحور الجديد لا يشكل خطورة.. فيديو

أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا لا يشكل خطورة.



أحمد موسى عن زيارته لسيناء: شواطئ العريش كاملة العدد

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارته لـ سيناء، قائلا "الصيف كامل العدد في منتجعات وشواطئ وفنادق العريش"، موضحا أن العريش باتت مثل شطورة وسيوة والإسكندرية وأكتوبر في الأمن والأمان، وكذلك رفح ووسط سيناء وكل منطقة في مصر على هذا الحال، وهذا كان ثمنه كبيرًا.



تراجع مرتقب باسعار الدواجن .. اتحاد المنتجين يزف بشرى سارة | فيديو

وأوضح ، أن هناك توافر في الأعلاف ، وأمان بالمخزون الاستراتيجي ينعكس ايجابيا على توازن الاسعار .

