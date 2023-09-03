عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يرصد فرحة أهالي سيناء بعد حصولهم على عقود ملكية أراضيهم.. حسن شحاتة يعلن اجتماعا طارئا بالزمالك.. وفتاة تستغيث من تهديدات زوجها

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت اخبار التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى ..

فرحة أهالي سيناء بعد حصولهم على عقود ملكية أراضيهم| شاهد
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارته لـ سيناء، قائلا:" روحت النهاردة صباحا وأول ما وصلت قرأت الفاتحة علي أروح شهداء مصر ودعيت بالشفاء للمصابين.

هقول أنك بتمارسي الرذيلة.. فتاة تستغيث من تهديدات زوجها
رصد برنامج تفاصيل، مأساة سارة "فتاة متزوجة"، مع زوجها الذي اعتدى عليها بالضرب وطردها من شقتها.
 

قانون الأحزاب.. تفاصيل جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني
انطلقت اليوم أولى جلسات المحور السياسي في المرحلة الثانية  من الحوار الوطنى ويندرج تحت هذا المحور العديد من القضايا كلجان الأحزاب وحقوق والإنسان فضلا عن قضية الحريات العامة.
 

فصل عنصرى ومطالبة بالانسحاب.. تقرير يدين الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
أصدر المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة شهادة جديدة تدين الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
 

منسق "انتهاء قوائم الانتظار": 1.8 مليون مواطن استفاد من المشروع .. فيديو
قال الدكتور أحمد مصطفى، المنسق العام لمشروع إنهاء قوائم الانتظار، أنه منذ عام 2018 حتى اليوم، استفاد مليون و850 ألف حالة من المشروع فى 11 تخصصا بالجراحات المختلفة منها جراحات القلب المفتوح .
 

مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو
قال حسن شحاته، مدرب منتخب مصر لكرة القدم السابق، إن الموقف الحالي لنادي الزمالك صعب على الجميع.
 

مركزه الأصلي باك شمال.. مكتشف محمد صلاح يفجر مفاجأة على الهواء |فيديو
تحدث الكابتن سعيد الشيشيني، نجم المقاولون العرب السابق و مكتشف النجمين محمد صلاح ومحمد النني، عن أسرار جديدة وراء اكتشاف موهبة محمد صلاح ومحمد النني.
 

لجنة مكافحة كورونا تطمئن المصريين: المتحور الجديد لا يشكل خطورة.. فيديو
أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا لا يشكل خطورة.
 

أحمد موسى عن زيارته لسيناء: شواطئ العريش كاملة العدد
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارته لـ سيناء، قائلا "الصيف كامل العدد في منتجعات وشواطئ وفنادق العريش"، موضحا أن العريش باتت مثل شطورة وسيوة والإسكندرية وأكتوبر في الأمن والأمان، وكذلك رفح ووسط سيناء وكل منطقة في مصر على هذا الحال، وهذا كان ثمنه كبيرًا.

تراجع مرتقب باسعار الدواجن .. اتحاد المنتجين يزف بشرى سارة | فيديو
وأوضح ، أن هناك توافر في الأعلاف ، وأمان بالمخزون الاستراتيجي ينعكس ايجابيا على توازن الاسعار .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

رسميا.. «التعليم» تتيح سداد مصروفات المدارس 2024 على 3 أقساط| تفاصيل

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

هؤلاء معفيون من دفعها| قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الجديد

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

تحذير عاجل من الدفاع المدني السعودي بسبب الأمطار الرعدية

مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

ترشيحاتنا

صفقة رئيسية.. زيلينسكي يعلن التوصل لاتفاق مهم للغاية مع فرنسا

لا تنخدعوا بدرجات الحرارة.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين: الارتفاعات لم نشهدها سابقا

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السجائر

الأوقاف: 600 جنيه مكافأة تشجيعية للمتميزين من عمال المساجد المتطوعين بالمديريات الإقليمية

سينا بتفرح... "الديهي" يزف خبر سعيد لأبناء أرض الفيروز |فيديو

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير صدور الدجاج محشية بالسبانخ

أطعمة تعالج الحساسية وتخفّف أعراضها

مهرجان العلمين الجديدة يحقق النجاح في اتجاهين.. روَّج للسياحة بها ودَعَمَ «حياة كريمة».. والمدينة احتضنت نجوم الوطن العربي

30 طفرة.. الصحة الأمريكية تعلن انتشار متغير جديد لـ كورونا

فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ